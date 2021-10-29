"ФОПы" через месяц будут обязаны выдавать чеки: что даст и когда начнут проверки

В Украине с 1 января 2022-го физлица-предприниматели ("ФОПы") будут обязаны установить регистраторы расчетных операций (РРО) и выдавать своим клиентам чеки. Проверки при этом начнут проводить только после окончания карантина.

Об этом в интервью ЭП рассказал и.о. главы Государственной налоговой службы Евгений Олейников. РРО установят все, кроме:

самозанятых ("ФОП" первой группы с оборотом до 1 млн в год и без нанятых сотрудников);

те, кто не проводит расчетные операции (работают только с бизнесом).

"Напомню, что нет ответственности за факт отсутствия регистратора. Есть ответственность за непроведение через регистратор расчетной операции. То есть, если у вас такой операции нет, регистратор вам не нужен", – пояснил Олейников. .

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Часть украинских "ФОПов" уже давно превысили лимиты единого налога и должны находиться на общей системе налогооблажения. Такая система создана исключительна для мелкого бизнеса, однако некоторые предприниматели используют ее для минимизации налогов, фактически, обманывая государства, лишая бюджет миллиардов гривен. А это, в том числе, деньги на зарплаты медикам, оборону, пенсии.

В первое время, как пояснили в налоговой, проверять "ФОПов" не будут, вместо этого налоговики попытаются убедить их установить кассовые аппараты. "У нас до конца карантина действует мораторий на проверки. Сейчас мы пытаемся информировать тех предпринимателей, деятельность которых предполагает наличие приближающегося момента РРО, когда их следует установить", – пояснил Олейников.

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