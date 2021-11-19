В Украине с 1 января введут новые правила для "ФОПов": что изменится и кого ждут крупные штрафы

С 1 января следующего года в Украине все физлица-предприниматели, которые работают с потребителями, должны будут установить регистраторы расчетных операций (РРО, кассовые аппараты) и выдавать чеки.

Это может ударить по "ФОПам", которые незаконно пользуются единым налогом, а с другой стороны – позволит украинцам защитить свои права и даст возможность возвращать некачественный товар. Кроме того, сократится и уровень теневой экономики, благодаря чему можно будет увеличить поступления в государственный бюджет.

Для кого, когда и как изменятся правила, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сейчас "ФОПы" (кроме отдельных групп) могут не использовать правильный учет оборота или занижать объемы торговли, но оставаться на едином налоге. И это при том, что размер единого налога в большинстве случаев меньше, чем подоходный налог с зарплаты любой медсестры или учителя. Многие "ФОПы" уже должны перейти, например, со второй на третью группу единого налога и платить в бюджет больше.

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После установки РРО все данные будут автоматически поступать налоговикам, поэтому скрывать свои обороты больше не удастся.

Какие требования существуют:

Первая группа единого налога: до 1 млн выручки (167 минималок), без нанятых сотрудников. Налог – 10% прожиточного минимума (227 грн);

Вторая группа единого налога: до 5 млн выручки (834 минималки), до 10 нанятых сотрудников. Налог – 20% минималки (1200 грн);

Третья группа единого налога: до 7 млн грн выручки (1167 минималки), неограниченное число сотрудников. Налог – 5% от оборота (или 3% для плательщиков НДС).

Всего в Украине работает почти 2 млн "ФОПов", из которых примерно 1,5 млн – на едином налоге. Те предприниматели, которые боятся показать свои реальные обороты налоговой, в прошлом году выходили на акции протестов и требовали отсрочить норму. Власть пошла им на уступку: вместо января 2021-го новшество перенесли на январь 2022-го.

Как рассказали OBOZREVATEL в налоговом комитете Верховной Рады, часть предпринимателей подготовились к новшеству – количество "ФОПов", которые установили РРО, увеличилось на 95 тысяч. Теперь таких насчитывается 446 тысяч.

По новым правилам без РРО могут остаться две группы "ФОПов":

те, кто работает исключительно с бизнесом;

те, кто находится на первой группе единого налога.

За счет того, что сотни тысяч предпринимателей могут реализовывать товары без чеков, "ФОПы" практически бесконтрольно могут продавать контрабандный товар по ценам легального. В результате бюджет страны, а значит все украинцы, теряет миллиарды гривен.

Как рассказал глава комитета по вопросам финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, отсутствие РРО также разрушает конкуренцию. Одни предприниматели работают честно, а другие пользуются существующими лазейками.

"Сам бизнес заинтересован в РРО. Невозможно развиваться, если у нас в пределах одной юрисдикции существуют разные правила игры. Нет равных условий", – пояснил депутат.

По его словам, контрабанда в таких масштабах возможна именно потому, что в Украине существует беспрецедентный рынок сбыта. "По данным налоговой, в системе единого налога прячется 5 млрд поступлений в год, а вне рисковых – намного больше. Плюс скрутки, которые не работают без черного нала – еще 2-3 млрд в месяц. И добавим также к этому таможню", – пояснил Гетманцев.

В первое время никак. Дело в том, что на время карантина проверки в Украине запрещены – действует мораторий. Вместо этого, как пишут в официальном издании ГФС "Вестник", налоговики будут напоминать предпринимателям, что они обязаны установить РРО и использовать его.

Но как только закончится карантин, проверки восстановятся. Всех сразу навещать не станут, однако с этого момента возможны жесткие штрафы.

Например:

если продавать через РРО не весь товар и не печатать чеки – штраф в 100% от стоимости проданных товаров (150% за второе и каждое следующее нарушение);

если вмешаться в конструкцию РРО – штраф в размере 5 100 грн.

Чеки и контроль оборотов также даст возможность покупателям доказать, где именно они приобрели некачественный товар, обратиться с жалобой в контролирующие органы или потребовать вернуть деньги за продукцию.