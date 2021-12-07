Для "ФОПов" в Украине готовят новые правила: кто не сможет остаться на "упрощенке"

В Украине предложили дополнить перечень видов деятельности, запрещенных для работы по упрощенной системе налогообложения. Из первой и второй группы т.н. "ФОПов"-единщиков (плательщиков единого налога), к примеру, хотят исключить оптовых торговцев, интернет-провайдеров, риелторов, аптеки, медклиники, врачей и строителей.

Налоговые новшества для физлиц-предпринимателей ("ФОПов") прописаны в законопроекте № 6348. Документ опубликован на сайте Верховной Рады, но в сессионном зале пока не рассматривался. Авторами значится ряд депутатов фракции "Слуга народа".

Так, согласно документу, в первую и вторую группу "ФОПов" не смогут отнести предпринимателей, которые занимаются такими видами деятельности:

оптовая торговля и посредничество;

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частная медпрактика (включая и врачей, и клиники)

оценка недвижимости;

риелторские услуги;

строительные и ремонтные работы;

торговля меховыми изделиями;

торговлей секонд-хендом;

торговля подакцизными товарами и лекарственными препаратами;

услуги по предоставлению доступа в интернет (провайдеры);

распространение лотерей;

производство, поставки и торговля ювелирными изделиями;

торговлея сложными бытовыми товарами (в т.ч. медицинского назначения) стоимостью более половины размера минимальной зарплаты по состоянию на 1 января отчетного года;

Также хотят изменить условия отнесения плательщика к группе налогообложения. Например, увеличить порог дохода третьей группы (более 10 наемных работников) до 3000 минимальных зарплат (19,5 млн грн по состоянию на декабрь-2021).

Органам местного самоуправления при этом предлагается разрешить самостоятельно устанавливать ставки для третьей группы "ФОПов". Разрешенный коридор – от 1,5 до 3% при уплате НДС и от 2,5 до 5% при включении НДС в состав единого налога.

В то же время законопроект предлагает отменить тотальное введение регистраторов расчетных операций (РРО). Без них хотят разрешить работу "ФОПов" первой, второй и четвертой групп.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2022 года "ФОПы" должны установить регистраторы расчетных операций и выдавать своим клиентам чеки.За нарушение грозит штраф в размере 100% от суммы проданной с нарушением продукции.

Всего в Украине работает почти 2 млн "ФОПов", из которых примерно 1,5 млн – на едином налоге. Часть из них занижает свои реальные выручки для того, чтобы оставаться на едином налоге. При этом размер единого налога чаще всего меньше, чем налоги с зарплаты медсестры или учительницы.

Отсутствие учета у "ФОПов" позволяет им продавать в том числе контрабанду. Они не выдают чеки, а с чеком можно продать только легальную продукцию.