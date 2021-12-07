Депутат Львовского облсовета забыл название своей партии во время выступления. Видео

Депутат Львовского областного совета Михаил Байтала во время своего выступления в сессионном зале забыл, какую партию представляет. Перед выступлением он сказал, что является представителем политической силы "Самопоміч".

На самом же деле Байтала является депутатом от партии "Свобода". Инцидент произошел во время заседания во вторник, 7 декабря. Соответствующее видео опубликовало издание "Четвертая студия" (чтобы посмотреть видео, доскролльте его до конца страницы).

"Михаил Байтала, фракция "Самопоміч". Извиняюсь, "Свобода". Я очень извиняюсь. Это не страшно", – сказал депутат. Он объяснил, что оговорился случайно из-за того, что накануне заседания общался именно с представителями "Самопомічі".

Видео дня

Ошибка Байталы вызвала смех в сессионном зале. "Зародилась новая коалиция", – сказала глава Львовского облсовета Ирина Гримак.

В ответ на это депутат отметил, что "не переходит из фракции во фракцию".

"Я объясню для всех депутатов: я стал депутатом в 59 лет. Я не перебегаю из фракции во фракцию. Это мое категоричное решение. У меня кровь такая течет", – добавил политик.

Михаил Байтала – руководитель управления Госагентства по управлению зоной отчуждения. На местных выборах прошел во Львовский областной совет от партии ВО "Свобода". Байтала родился в Жидачеве, в 1992-2003 годах возглавлял СДПЧ-13 г.Стрыя, а в 2003-2005 годах был начальником отдела Государственной инспекции гражданской защиты и техногенной безопасности управления по вопросам надзорно-профилактической деятельности Главного управления МЧС Украины во Львове.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Украины от партии "Слуга народа" из Николаева Игорь Негулевский нецензурно выругался с трибуны Верховной Рады. Инцидент произошел, когда политик начинал свое выступление на пленарном заседании сессии ВРУ.