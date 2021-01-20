День Крыма: 30 лет назад на полуострове прошел референдум об автономии

В среду, 20 января, отмечается День Автономной Республики Крым. Ровно 30 лет назад на полуострове прошел референдум, в результате которого он получил автономию.

Сегодня эту тему используют в качестве аргумента в пользу оккупации Крыма и отрицания преступления. Но, по мнению ряда экспертов, в непростой исторической и геополитической ситуации восстановление автономии позволило сохранить межнациональный мир и обеспечить условия для развития полуострова. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как это было.

Одним из катализаторов восстановления автономии Крыма, которая существовала в 1921-1945 годах, стал процесс возвращения депортированных крымских татар на полуостров и усиление их национального движения. Кроме того, местные коммунисты хотели добиться для себя большей самостоятельности, что позволило бы им остаться у власти в условиях развала СССР.

Также на тот момент в Крыму стали проявляться первые признаки пророссийского сепаратизма. По мнению ряда историков, причиной этого было российское этническое большинство – согласно переписи 1989 года на полуострове проживало 62% россиян.

20 января 1991 года в Крыму прошел референдум о воссоздании автономии. В бюллетене был один вопрос: "Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?".

Явка на референдуме составила 81%, 93% из которых поддержали идею автономной республики. При этом в опросе участвовали только около 2 тысяч крымских татар.

12 февраля 1991 года Верховная Рада УССР приняла закон о восстановлении Крымской АССР. А 1 декабря 1991 года состоялся другой референдум, на котором более половины крымчан поддержали независимость Украины.

Современная пропаганда Росиии и оккупационная власть Крыма называют опрос 20 января 1991 года "первым шагом к крымской весне" в оправдание захвата украинской территории в 2014 году. Однако в действительности он никоим образом не ставил под сомнение принадлежность Крыма к Украине. Более того, по мнению ряда экспертов, воссоздание автономии Крыма позволило сохранить мир, избежав межнационального конфликта, а также обеспечить условия для полноценного социально-экономического и культурного развития полуострова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты Крыма продали с аукциона старейшее и крупнейшее винное предприятие полуострова – "Массандру". Компанию приобрел "Южный проект", связанный с бизнесменом из окружения президента России Владимира Путина.