Порошенко: Киев – самое счастливое место, здесь я встретил любовь моей жизни

Пятый президент Украины, нардеп Петр Порошенко в воскресенье, 30 мая, поздравил жителей столицы с Днем Киева. Он отметил, что город очаровал его сразу после переезда, кроме того, здесь он встретил любовь всей жизни – Марину Порошенко.

Об этом лидер "Европейской Солидарности" написал в Telegram-канале. Он заявил, что Киев для него – "лучшее и самое счастливое место на земле".

"Хорошо помню нашу первую прогулку летом 1983 года. Марина мне открыла невероятный ночной Киев: "Шоколадный домик" на улице Либкнехта, сейчас Шелковичная, "Дом с химерами" на Орджоникидзе, а ныне Банковой, "Дом неутешительной вдовы" на улице Энгельса, теперь Лютеранской.

После этого я провожал Марину домой в переулок Ипсилантиивський – тогда он еще назывался Аистова, где ее ждала взволнованная мама", – поделился воспоминаниями Порошенко.

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Он также отметил: рад тому, что улицам удалось вернуть исторические названия, "убрав коммунистический мусор из нашего дома".

Порошенко написал, что Киев является особенным для каждого украинца в мире.

"В этом городе выросли наши дети, а теперь растут внуки, здесь похоронены наши родители... Это действительно наш дом", – подытожил пятый президент.

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