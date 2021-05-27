Куда пойти на День Киева: в столице пробегут под каштанами и покажут хорошее кино

В столице по случаю празднования Дня Киева, которое в этом году приходится на 30 мая, запланировали провести большое количество мероприятий. Как сообщили в Киевской городской государственной администрации все они пройдут с соблюдением карантинных ограничений.

OBOZREVATEL собрал подборку самых значимых событий, которые пройдут в столице.

С 29 по 30 мая на Певческом поле пройдет фестиваль "Kyiv Fan Fest". Как отмечают организаторы, двухдневная программа мероприятия, в частности, включает музыкальные выступления украинских исполнителей.

Так 29 мая для гостей будут выступять Ruslana, Соня Сотник, "Жадан и Собаки", "Пирятин", "Zwyntar", "Шмальгаузенъ" и "Ансамбль КЦ".

30 мая – "Танок на майдане Конго", "Станция Мир", "Kozak system", "Karma", "Drum & Tuba Band", "Medovyi Polyn Band" и "Ot Vinta".

Кроме того, организаторы подготовили промо-развлекательную программу для детей. На территории фестиваля будут работать зоны отдыха, фуд-корты и детские зоны для проведения мастер-классов и аниматорских выступлений.

В центре Киева на улице Парковая дорога, 4, для гостей и жителей столицы свое пространство откроет KURENI CITY PICNIC.

Организаторы мероприятий обещают, что посетителей на фуд-корте будут кормить Итальянская редакция и Eastman. Кроме того, свои услуги предложат виниловый маркет, маркет художников, цветочный ярмарка и многое другое.

Также будут обустроены две сцены, велопарковка, детская площадка, несколько зон отдыха и свободного пользования.

Непосредственно в День Киева пройдет традиционное, 28-е по счету, спортивное мероприятие – Пробег под Каштанами.

Его маршрут пройдет в центре столицы: от Майдана Незалежности, через улицы Крещатик, Большую Васильковскую, Саксаганского, Жилянскую и Шота Руставели.

Кроме участия в самом забеге, желающие могут присоединиться в онлайн-режиме. Для этого необходимо скачать бесплатное мобильное приложение Strava, зарегистрироваться в нем и присоединиться к группе "Пробег под каштанами".

В воскресенье, 30 мая, в 11:00 выйти на прогулку или пробежку, открыть приложение, нажать старт, через 5 км – финиш. Также можно сделать фото с пробежки, загрузить его в приложение и сохранить результаты старта. Все участники будут отражены в рейтинговой таблице с указанием локации, маршрута и данных по пробежке.

С 29 мая по 6 июня жители и гости столицы смогут посетить юбилейный 50-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость".

На нем представят до 200 кинокартин, в том числе 12 – полнометражных.

Кубок столицы и парусная регата

Также 29-31 мая на центральных улицах Киева планируют провести открытый городской турнир по кикбоксингу "Кубок столицы" на эстраде Крещатого парке возле Арки дружбы народов. Так же на Днепре вокзале возле причала № 6 (возле церкви Святого Николая), пройдет традиционная парусная регата.

Кроме того, на улицах столицы Украины запланировано проведение большого количества других мероприятий, со списком которых можно ознакомится ниже.