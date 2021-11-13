Демчишин об уголовном деле: оно развалиться, как многие другие "рейтинговые"

Экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что открытое против него уголовно дело было сфабриковано и вскоре будет закрыто. Политик считает, что за атакой на него стоит Офис президента.

Об этом говориться в комментарии Демчишина, который цитирует "Интерфакс-Украина". Экс-министр подчеркнул, что покупка угля у госшахт априори не может быть незаконной.

"Дело, которое сфабриковали против меня СБУ и ГБР, сшили белыми нитками из Офиса президента. Оно носит чисто политический характер, и я понимаю, что их интересует совсем не моя скромная персона", – заявил Демчишин.

Он отметил, что юридическая составляющая дела "не выдерживает никакой критики".

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"Априори не может быть ничего незаконного в том, что государство покупало уголь у украинских государственных шахт со счетами на контролируемой территории и с оплатой налогов в украинский бюджет", – отметил он.

Демчишин также добавил, что гордится "достижениями нашей команды в энергетической сфере".

"Сначала мы спасли страну от веерных отключений и энергетической катастрофы, уготованной нам Кремлем. А потом смогли отказаться от российского газа, от российского электричества и от российского антрацита", – подчеркнул экс-министр.

По его мнению, открытое производство необходимо власти для отвлечения внимания.

"Это дело завершится так же бесславно, как развалились многие другие "рейтинговые" дела за последние два года. Такой же подлог. Время нас рассудит ... Как правило, наиболее шумно у них по пятницам, когда дело подгоняют, чтобы "слуги" рассказывали о нем на вечернем ток-шоу. Хотя за последние годы я в качестве свидетеля по разным делам не раз посещал правоохранительные органы, никто и никогда не задал мне никаких вопросов в угольном деле, и очевидно, что подозрение фабриковали под заказ и на скорую руку", – подытожил Демчишин.

Как известно, 12 ноября правоохранители сообщили Демчишину о подозрении в содействии террористической группе или террористической организации. Он занимал пост министра энергетики с декабря 2014 по апрель 2016 года.

По информации Службы безопасности Украины, чиновник в течение декабря 2014 – февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях Украины, представителей террористических организаций "Л/ДНР".

В Государственном бюро расследований уточнили, что поставки осуществлялись с участием бывшего высокопоставленного чиновника, который сейчас является народным депутатом Украины.

В Бюро отмечают, что действия Демчишина поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций "Л/ДНР", чем подорвали экономическую безопасность государства в 2014–2015 годах, а также лишили страну возможностей для диверсификации источников снабжения энергетическими ресурсами.

Также они привели к получению Российской Федерацией более широких возможностей для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения подрывной деятельности на территории украинского государства.

В Офисе генерального прокурора Украины пояснили, что в схеме незаконных поставок угля энергогенерирующим предприятиям Украины были задействованы два угледобывающих предприятия ГП "Шахта имени К.И. Киселева" и ГП "Луганскуголь", которые находились под полным контролем незаконных вооруженных формирований, а одно из них вообще не работало.