Данилов заявил, что Украина должна получить компенсацию за отказ от ядерного оружия: нас обманули

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в 1994 году Украину обманули, когда забирали ядерное оружие. По его словам, сейчас страна должна получить за это компенсацию.

Данилов подчеркнул, что изъятые у Украины в 1994 году ядерные боеголовки оказались в Российской Федерации. Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

По словам секретаря СНБО, сейчас Россия шантажирует весь мир этим ядерным оружием, в то время, как Украина даже не получила компенсацию. Данилов отметил, что страна теперь нуждается в оборонном оружии.

"В 94-м году, когда нас, простите, обманули, когда боеголовки ядерные забрали, Российская Федерация забрала к себе эти боеголовки с ядерными компонентами и сегодня шантажирует весь мир. Мы должны получить за это компенсацию. Я уже не говорю, что никакой денежной компенсации адекватной не было, и мы сегодня нуждаемся в помощи в виде оружия защиты. Будет ли оно предоставлено или нет, будем смотреть, как это будет происходить", – сказал Данилов.

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Напомним, ранее Данилов говорил, что в Украине сегодня не видят угроз со стороны войск России, которые сосредоточены на расстоянии нескольких сотен километров от границы. Однако в случае новой агрессии страна всеми силами готова дать отпор врагу.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская власть допускает возможность того, что страна может пойти на компромисс с Российской Федерацией, однако это должно происходить не за счет интересов нашего государства. Кроме того, такое решение должны одобрить украинцы.