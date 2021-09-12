Данилов выступил за переход Украины на латиницу и обязательное изучение английского языка

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает, что Украина должна отказаться от кириллицы и перейти на латиницу. Однако не уточнил, когда именно это может случиться.

По мнению политика, это будет "одна из фундаментальных вещей". Такое мнение Данилов высказал в интервью "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Прокомментировал он и вопрос о языках. Так, секретарь СНБО считает, что в Украине их должно быть два – украинский и английский. Последний он назвал обязательным и "языком цивилизованного общения".

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Данилов добавил, что некоторым категориям граждан, например, пожилым людям, сейчас уже сложно выучить английский. При этом все шансы освоить этот иностранный язык есть у подрастающего поколения.

В связи с этим, по мнению Данилова, английский нужно начинать изучать с детского сада, а более углубленные знания давать детям уже в школе.

Как раннее писал OBOZREVATEL, для стран Восточной Европы переход на латиницу означает сближение с западной цивилизацией. Почему в Украине заговорили о переходе на этот алфавит – читайте в нашем материале по ссылке.