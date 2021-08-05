Podali vid Moskvy: почему в Украине заговорили о переходе на латиницу и как это ударит по "русскому миру"

"Казахстан уходит в прошлое". Чему бы, вы думали, посвящен этот типичный для российских СМИ последних лет заголовок? Нет, речь не идет о возвращении к натуральному хозяйству или отказу от достижений научно-технического прогресса в пользу орудий труда каменного века. Речь – о намерении властей Казахстана отказаться от навязанной этой стране в свое время большевиками кириллицы в пользу латинского алфавита.

И пока казахи пытаются порвать связи с Москвой даже на письме, из "белокаменной" их периодически пугают "разрывом между поколениями и этносами" и "катастрофическим падением общего образовательного уровня граждан".

Зачем все больше стран отказываются от кириллицы в пользу латиницы? Чем на самом деле является это решение – блажью или способом самозащиты? Почему уже минимум три века в Украине говорят о необходимости "латинизации" украинской письменности и возможно ли, что Украина перейдет на латинский алфавит в будущем?

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Во всем этом разбирался OBOZREVATEL.

Всерьез о переходе с кириллицы на латиницу в Казахстане заговорили еще в 2006 году, в 2012-м обсуждение активно велось уже в профессиональных кругах. Спустя 5 лет президент Нурсултан Назарбаев заявил: до конца 2017-го должен быть утвержден окончательный вариант графики, а до 2025 года "все деловые документы, периодические издания и книги должны начать выходить на латинице". Впоследствии сроки окончательного перехода на новый алфавит сместили к 2031 году, но, несмотря на периодические истерики из Москвы, от собственных планов казахи не отказались.

Более того, в Казахстане убеждены: новый алфавит – шаг к укреплению национальной идентичности и толчок к изучению казахского языка.

Аналогичные процессы стартовали (либо уже завершены) в целом ряде государств "постсоветского пространства". Так, уже с 1 августа полный переход на латиницу совершает Узбекистан – при том, что ранее планировалось завершить этот процесс позже, к началу 2023-го. Однако впоследствии правительство этого государства решило "ускориться" – и к началу августа этого года, когда Узбекистан будет праздновать 30-летие независимости, вся рабочая документация, бланки и вывески, а также наименования улиц и организаций, объявления будут переведены на узбекский алфавит, основанный на латинской графике. В отличие от Казахстана здесь от использования кириллицы решили отказаться полностью.

С момента распада СССР латинский алфавит вернули в Туркменистане. Латиницей уже давно пользуются в Азербайджане и Молдове. Латинскую графику используют в славянских странах в боснийском, кашубском, польском, силезском, серболужицком, словацком, словенском, хорватском и чешском языках. В сербском, черногорском и белорусском латиница уживается с кириллицей.

И ни в одной из стран, перешедших на латиницу, катастрофа, которую пророчили оппоненты отказа от кириллицы, в том числе, и из Кремля, после смены алфавитов так и не наступила.

При этом утверждения сторонников введения латиницы о том, что подобные перемены – это цивилизационный выбор – имеют смысл. Ведь для восточных стран переход на латиницу в геополитической плоскости означает выход из зоны ментального, культурного, информационного и, как следствие, экономического влияния России.

При этом страны Средней Азии начинают более активное сближение с Турцией, которая также пользуется латинскими буквами и все больше претендует на лидерство в регионе. От подобного "тандема" народы, куда более близкие с точки зрения ментальности, религии и языка к Турции, чем к России – только выиграют. Ведь на пути процесса сближения уже не будет стоять такой барьер, как разная письменность. Интеграционные процессы будут проходить быстрее и глубже, когда Турция и страны Средней Азии будут говорить практически на понятных друг другу языках не только устно, но и письменно.

Судите сами. Что лучше: партнерство с Турцией, экономика которой развивается самыми стремительными темпами в Европе – или вхождение на правах "бедного родственника" в единое пространство с Россией, считающей соседние государства собственными сырьевыми колониями и демонстрирующей экономическую деградацию? Нахождение под защитой Турции (в том числе, и военной) – или постоянная угроза появления "зеленых человечков" на "исконно русских" землях Средней Азии? Союз с близким религиозно, ментально, культурно мощным союзником – или постоянные атаки на веру, язык, самоуважение и даже самоидентификацию тюркоязычных народов со стороны "шестой части суши"?

Ответы – очевиден. И именно он и стал одной из причин того, что в упомянутых странах было принято политическое решение о переходе на латиницу. Ведь там отчетливо понимали, насколько важен этот шаг с точки зрения цивилизационного выбора.

Как понимают это и в РФ, где на законодательном уровне запрещено использовать любой алфавит, кроме кирилличного.

Для стран Восточной Европы переход на латиницу также означает сближение – с западной цивилизацией. Ведь латинский алфавит – безусловный лидер по использованию на всем земном шаре. Латинскими буквами пишут 42% жителей Земли в 70% стран мира – на 60% земной суши на всех континентах. Кириллица при этом занимает 4 место среди письменностей мира, уступая латинице, китайским иероглифам и арабской вязи. Кирилличный алфавит знают, понимают и используют всего лишь 3,3% населения земного шара – около 250 млн человек.

При этом, как уже было сказано, процесс отказа от этой локальной в общем-то письменности в пользу приобщения к глобальному миру – набирает обороты.

В Украине также периодически всплывает тема возможного постепенного перехода з кириллицы на латиницу. Сторонники идеи убеждены: это позволит нашей стране отгородиться от соседа-агрессора куда более действенно, чем пресловутый ров с крокодилами на российско-украинской границе. А заодно – сделает нас ближе и понятнее для остального мира. В частности – для славянских народов, большинство из которых используют именно латиницу и смогут частично понимать написанное на украинском языке, но с использованием латинского алфавита.

Однако до серьезного обсуждения плюсов и минусов "латинизации" украинской письменности дело не доходит. Попытки его провести мгновенно разбиваются об истеричное "мы не сможем читать летописи в оригинале" (как-будто бы подавляющее большинство украинцев именно с них начинает свое утро), циничное "мы оторвемся от корней и общей культуры с "братской" Россией (которой "братскость" никогда не мешала уничтожать нас культурно, а временами – и физически) и прагматичное "где взять на это огромные деньги?" (вопрос резонный, но решаемый в виду растянутости процесса на годы).

Особенно "трогательно" выглядит аргумент, что введение латиницы в Украине оттолкнет от изучения украинского языка русскоязычных граждан нашей страны. Как-будто бы именно перспективы перехода на латинскую графику в каком-то отдаленном будущем не давало принципиально русскоговорящим нашим соотечественникам изучить украинский хотя бы на бытовом уровне за 30 лет независимости. Как-будто именно латинские буквы повинны в том, что в Украине до сих пор живут люди, называющие государственный язык "коровьим", "мерзостью" и "рагульским диалектом".

В разные периоды истории Украины на наших землях предпринимались попытки инициировать отказ от кириллицы как мощного инструмента воздействия со стороны Российской империи. Агрессия РФ против Украины, которая началась в 2014 году и продолжается до сих пор, дала новый толчок казалось бы подзабытой идее "бежать от Москвы", в том числе, и с помощью смены алфавита. Начать дискуссию на этот счет, к примеру, несколько лет назад предложил тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин. В марте 2018 года на своей странице в Фейсбук он написал:

"В дружеской беседе историк и журналист из Польши Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу. Наша цель – формирование украинской политической нации, поэтому мы должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать?".

И хотя речь тогда шла всего лишь о дискуссии по поводу возможности подобного шага – на Климкина обрушилась война хейта, в частности, со стороны людей с пророссийскими настроениями. Масла в огонь подлили и люди, введенные (не без помощи кремлевских пропагандистов) в заблуждение по поводу того, что речь идет об отказе от украинского языка, а не всего лишь об изменении знаков передачи его на письме. А объективный и действенный способ защитить собственное информационное пространство от агрессивных информационных операций Москвы в сознании многих вытеснили фантомные боли по "исконно украинской" кириллице. Которая на самом деле является перекроенной под нужды русского языка еще при Петре І "гражданкой", имеющей, по мнению многих языковедов, к изобретенной Кириллом и Мефодием письменности примерно такое же отношение, как морская свинка к морю в известном анекдоте.

Тремя годами ранее с инициативой внедрить латинскую графику на территории Украины – правда, лишь для носителей крымскотатарского языка – в очередной раз выступал лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Он настаивал на исключительной важности подобного шага для своего народа. И даже обращался к министру культуры Вячеславу Кириленко с просьбой подготовить необходимое решение. Но это так и не было сделано.

В последний раз к теме украинской латиницы в нашей стране вернулись буквально несколько дней назад. Институт языковедения НАН Украины, к 130-й годовщине со дня рождения Сергея Пилипенко (одного из идеологов введения в Украине латиницы начала прошлого века) , инициировал дискуссию о возможном переходе нашей страны на латинскую азбуку.

Станет ли эта дискуссия действительно предметной или все снова сведется к травле ее инициаторов и взаимным оскорблениям – покажет время.

…А пока в Украине снова ломаются копья в спорах по поводу возможного перехода на латинский алфавит – Узбекистан и Казахстан активно этот переход совершают. Узбеки совершенно справедливо полагают, что государство, глава которого все чаще предъявляет соседям, что они, выходя из СССР, "тащили" с собой "российские земли" – рано или поздно решит, что пришла пора "возвращать свое" в "родную гавань". А народ Казахстана прекрасно помнит, как несколько лет назад Владимир Путин со свойственной ему надменностью заявил, что "у казахов никогда не было государственности", а их страна не является "частью мировой цивилизации" вне "пространства большого русского мира". Так что намерение последних использовать любой способ как можно надежнее отгородиться от душных "братских" объятий России – вполне понятно.

И отказ от использования общих с россиянами букв, а с ними – и от общего информационного, ментального и культурного поля – один из действительно действенных способов это сделать.

Возможно, когда-то украинцы, которым российские имперцы столетиями упрямо отказывают не только в праве на государственность, но и в самом существовании собственного народа и языка, так же уверено начнут движение get` vid "ruskogo mira", podali vid Moskvy.