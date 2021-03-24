Данилов: такого понятия, как 'Донбасс', не существует

Не существует такого понятия, как "народ Донбасса". Это выражение навязывается Россией, как страной-агрессором.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов, передает "Укринформ".

"Слова "Донбасс" нет ни в одном нормативном правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией – "народ Донбасса", "выбор Донбасса", "Донбасс не поставят на колени". Нам надо четко придерживаться наших нормативно-правовых документов", – пояснил он.

Данилов отметил, что есть территории Донецкой и Луганской областей Украины и никакого "Донбасса" не существует. Глава СНБО пояснил, что такие выражения дают России возможность говорить о развале Украины.

"Это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить", – подчеркнул Данилов.

Ранее он сообщил, что Россия начала захватывать Донбасс с 1994 года, развязав там скрытую войну и уничтожив все украинское, в том числе и телевидение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Данилов сказал, что могут ввести санкции против лиц, причастных к перемещению контрафактной продукции с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.