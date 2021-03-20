Данилов намекнул на введение новых санкций СНБО

На следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины могут ввести санкции против лиц, причастных к перемещению контрафактной продукции с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

О такой возможности высказался секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу, 19 марта. Его выступление транслировал "5 канал" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам главы СНБО, ведомство обратит особое внимание на предприятия, которые работают в ОРДЛО.

"На следующем заседании люди, которые имеют к этому непосредственное отношение, будут отображены в соответствующих решениях Совета национальной безопасности и обороны", – сказал Данилов.

Также Совет заслушает доклады профильных ведомств касательно вопроса "контрафакта". Отметим, что эту проблему секретарь Совета назвал "позорным явлением".

"Все ведомства, которые непосредственно должны об этом вопросе беспокоиться и контролировать, чтобы этого позорного явления у нас не было, будут иметь соответствующие доклады на заседании Совета национальной безопасности и обороны", – добавил Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании 19 марта СНБО ввел санкции против 19 компаний, большинство из которых связаны со скандальным бизнесменом Павлом Фуксом, и 27 бывших топ-чиновников времен Виктора Януковича. Детальнее о решениях можно почитать по ссылке.

Президент Владимир Зеленский назвал логичным решение Совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях.