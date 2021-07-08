Медведчук пожаловался на домашний арест: не может заниматься депутатскими обязанностями

Обвиненный в государственной измене народный депутат от фракции ОПЗЖ Виктор Медведчук пожаловался на ограничения, связанные с домашним арестом. По его словам, он не может в полной мере заниматься депутатскими обязанностями.

Об этом Медведчук сказал в комментарии Telegram-каналу "Политика страны". Он отметил, что проводит дома время с женой и дочерью (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

При этом к нему постоянно приезжают коллеги по партии, еженедельно проводятся заседания стратегического совета ОПЗЖ.

"Ритм работы не поменялся, работать необходимо. Самое главное ограничение – это невозможность выполнения моих депутатских полномочий", – подчеркнул Медведчук.

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Он считает такое ограничение незаконным, так как полномочия народного депутата нельзя приостанавливать.

"Хочу сказать, что у власти не получилось и не получится меня отстранить от оппозиционной политической деятельности. Она продолжается и будет продолжаться", – пообещал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

8 июля Печерский районный суд Киева рассматривает вопрос о мере пресечения для Медведчука. Судьи должны принять решение о ее продлении или изменении.