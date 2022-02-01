Данилов раскритиковал позицию Германии по Украине и указал на нюанс: извиняются перед россиянами, будто мы одна страна

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов раскритиковал позицию Германии относительно помощи нашему государству в борьбе с агрессией России. В частности, за отказ страны предоставлять нам оружие.

По его убеждению, Берлин "поддерживает авторитарную Москву". Таким мнением чиновник поделился в интервью The Associated Press.

По словам Данилова, до сих пор Германия не принесла должных извинений украинскому народу за преступления, совершенные нацистским режимом во время Второй мировой войны, когда Украина была частью СССР.

При этом, отметил секретарь СНБО, в Берлине извиняются только перед россиянами, "будто мы одна страна".

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"Тогда им не следует говорить о демократии, а говорить, что они поддерживают авторитарные режимы и сотрудничают с ними", – возмутительно отметил Данилов.

Напомним: ранее отмечалось, что Германия блокирует Украине площадку закупки оружия у стран НАТО, и сам Берлин не желает поставлять вооружение Киеву. В немецком МИД свое вето объясняли сходством обстоятельств с событиями Второй мировой войны.

Глава ведомства Анналена Бербок выразила убеждение, мол, немцам "будет болезненно отдавать себе отчет", что россиян снова "будут убивать из оружия", которое было изготовлено на заводах в ФРГ. Также в Бундестаге заявляли, что такая помощь Украине станет "триггером для эскалации ситуации на Донбассе" и возникновения полномасштабной войны.

Недавно немецкие журналисты призвали правительство страны не блокировать поставки оружия Украине. Со своей стороны бывший советник экс-канцлера Ангелы Меркель по внешней политике Кристоф Гойсген обвинил немецкие власти в "двойных стандартах" и высказался за предоставление Украине оружия от ФРГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии отклонили просьбу Эстонии экспортировать в Украину вооружение немецкого производства. Однако в Таллинне продолжили настаивать на том, что Киев необходимо обеспечить гаубицами D-30, учитывая сосредоточение войск и тяжелой техники РФ у украинских границ.