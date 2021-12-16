Данилов – о войсках РФ возле границы Украины: отводить их пока никто не собирается

Россия не предприняла никаких шагов по отводу войск, которые она скопила на возле украинских границ. Однако для вторжение Кремлю понадобиться в шесть раз больше сил.

Об этом в интервью Reuters заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он напомнил, что возле нашей страны сосредоточено 92 тысячи российских солдат.

Данилов отметил, что было зафиксировано увеличение количества войск, что вызвало беспокойство Киева. В то же время он пояснил, что для вторжения стране-агрессору потребуется все равно в шесть раз больше – не менее 500-600 тысяч военных.

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Секретарь СНБО добавил, что нарастить силы до необходимого для вторжения количества Россия сможет в течение 24 часов.

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