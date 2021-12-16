Данилов – о войсках РФ возле границы Украины: отводить их пока никто не собирается
Россия не предприняла никаких шагов по отводу войск, которые она скопила на возле украинских границ. Однако для вторжение Кремлю понадобиться в шесть раз больше сил.
Об этом в интервью Reuters заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он напомнил, что возле нашей страны сосредоточено 92 тысячи российских солдат.
Данилов отметил, что было зафиксировано увеличение количества войск, что вызвало беспокойство Киева. В то же время он пояснил, что для вторжения стране-агрессору потребуется все равно в шесть раз больше – не менее 500-600 тысяч военных.
Секретарь СНБО добавил, что нарастить силы до необходимого для вторжения количества Россия сможет в течение 24 часов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Данилов заявил, что Украина может пойти на компромисс с Россией, но не за счет интересов Украины.
До этого он заверил, что Украина не допустит повторения 2014 года. Секретарь СНБО убежден, что у России ноль шансов на победу, потому что будет сопротивляться все общество.