Данилов заявил, что Украина наблюдает за войсками РФ у границ и готова дать отпор всеми силами

В Украине сегодня не видят угроз со стороны войск России, которые сосредоточены на расстоянии нескольких сотен километров от границы. Однако в случае новой агрессии страна всеми силами готова дать отпор врагу.

Ведь не исключено, что угроза вторжения может появиться в любой момент. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью "Апостроф TV" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы четко понимаем, что войска находятся на расстоянии около 400 километров до нашей границы. Понимаем, что это за группировки, знаем их численность, оснащение. У нас все это под контролем. Информацию от соответствующих ведомств получаем каждый день", – заверил он.

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По его словам, в оборонном плане Украины прописан подробные действия для всех ведомств и структур. Это впервые в истории страны, все они будут задействованы в случае возможной военной угрозы со стороны РФ.

"Раньше план обороны – это был Генштаб, Вооруженные силы и группы, имеющие отношение к сектору безопасности и обороны. А нынешний более широкий. Все ведомства, имеющие к этому отношение, уже определены как структуры, которые будут участвовать в этом", – подчеркнул Данилов.

Он добавил: не может быть такого, что одни органы будут привлекаться, а другие – "смотреть со стороны, чем все это закончится".

Ранее секретарь СНБО напомнил, что Россия не предприняла никаких шагов по отводу войск, которые она сосредоточила возле украинских границ. В частности, там находятся 92 тысячи российских солдат. Однако для вторжения, выразил убеждение Данилов, Кремлю понадобится в шесть раз больше сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, сосредоточение войск России возле Украины показали на спутниковых снимках. Речь идет о скоплении артиллерии, бронетехники и военных, в большинстве под российскими городами Курск, Брянск, а также недалеко от нашей северной границы вблизи Беларуси.