Зеленский побывал на передовой на Донбассе и показал фото

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии со своей поездки на передовые позиции на Донбассе. Рабочий визит главы государства в Донецкую область начался в среду, 9 июня.

На своей странице в Twitter президент отметил, что услышал из первых уст ситуацию на передовой, а также рассказал украинским воинам, что государство делает для установления мира на востоке.

"Опять на Донбассе. Опять – на передовой. Очень важно услышать из первых уст о ситуации на линии фронта и рассказать нашим защитникам, что мы делаем для установления мира. Вижу у наших бойцов полное понимание ситуации, спокойствие и уверенность", – написал Зеленский.

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Глава государства подчеркнул: на таких патриотах держится оборона.

Напомним: ранее в Офисе президента рассказали, что Зеленский на Донбассе посетит передовую в районе проведения Операции объединенных сил и пообщается с бойцами, которые несут там службу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля Владимир Зеленский отправился со срочной рабочей поездкой на Донбасс из-за обострения на фронте.