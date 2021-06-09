Зеленский – о затишье на Донбассе: гремит гром, а не выстрелы, я рад

Глава Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время визита на Донбасс указали, что в последние дни количество обстрелов в зоне Операции Объединенных сил уменьшилось. Впрочем, противник все же совершает провокации, из-за чего гибнут украинские воины.

"Действительно, мы видим, и военные отмечают уменьшение количества выстрелов – оно значительно снизилось за последние 7-10 дней. Однако есть провокации, и, к сожалению, бывают боевые потери. Тем не менее, слава богу, что сейчас гремит гром, а не выстрелы. Я этому уже рад. Не знаю, насколько долго это будет, будем для этого делать все", – цитирует Зеленского пресс-служба на сайте ОП (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Также, по словам украинского лидера, важно видеть, что бойцы ВСУ хорошо вооружены и обеспечены всем необходимым, а также понимать, в чем они нуждаются.

"Всегда хочется привезти – и привозим – технические и военные вещи, которые действительно нужны для безопасности ребят", – добавил Зеленский.

Он отметил высокий боевой дух украинских военнослужащих. "Впечатления от визита на передовую всегда очень положительные – от того, как выглядят наши бойцы, от их взглядов, глаз – мужчин и женщин, офицеров и обычных солдат", – сказал президент, подчеркнув, что лица наших защитников всегда излучают спокойствие и героизм.

В свою очередь Ермак отметил, что на Донбассе в последние дни меньше стреляют. "Меньше провокаций, и, как результат, уже в течение нескольких дней у нас нет ни одного погибшего. Но говорить, что это такая масштабная тенденция, пока слишком рано", – цитирует главу ОП пресс-служба.

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