Данилов на Донбассе: мы готовы давать жесткий ответ российской агрессии

Секретарь СНБО Алексей Данилов 19 февраля прибыл в зону ООС, как накануне приказал президент Владимир Зеленский. Вместе с главой партии "Слуга народа" Иваном Бакановым они с самого утра изучают ситуацию на фронте.

Об этом Данилов сообщил на своей странице в Facebook. Он отметил, что количество обстрелов растет, общая ситуация напряжена, и это чувствуется по всей линии разграничения. Несмотря на то, что встречи с военными убеждают – украинские защитники готовы дать отпор агрессору (чтобы посмотреть фото, докролльте до конца страницы).

"Цель российских террористических группировок – спровоцировать военный конфликт, в котором обвинить Украину и в конце концов попытаться заставить нас сесть за стол переговоров с кремлевскими эленерами/деенеровскими марионетками. Таким образом московия хочет убедить мир, что речь идет о внутреннем конфликте, а не о российском. агрессию против суверенного государства", – отметил Данилов.

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Секретарь СНБО отметил, что сегодня весь мир знает, что "остановившая насилие красная кнопка" находится в Москве. Поэтому любые переговоры о прекращении огня нужно вестись не с исполнителями расписанного в Кремле сценария, с теми, от кого зависит деэскалация.

" Мы это понимаем, и готовы давать жесткий ответ на попытки российского силового давления и российской агрессии. Мы не сломаемся и не дрогнем!", – заверил Данилов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 19 февраля, на линию разграничения на Донбасс отправились народные депутаты и представители правительства. Это произойдет в связи с резким обострением вооруженной ситуации в регионе.