Если закон об олигархах не сработает, у Зеленского есть план 'Б', – Данилов

Если закон об олигархах не сработает, у президента Украины Владимира Зеленского есть запасные планы. Но для их внедрения необходимо принятие ряда других законов.

Об этом заявил в интервью Forbes.ua секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, у Зеленского есть не только план "Б" – у него есть "полный алфавит".

"Если нужно, то мы и до буквы "Я" дойдем. Но без законов двигаться не сможем", – отметил Данилов.

Он подчеркнул, что нужно принятие антитрастового законодательства и законов о лоббизме. В них должно быть прописано, под действие каких законов будут подпадать олигархи.

Видео дня

В то же время секретарь СНБО заверил, что президент ведет борьбу с олигархами не для того, чтобы быть популярным. Это якобы вопрос к депутатам Рады, почему они не занимались этими законами раньше.

Данилов предположил, что после принятия закона о деолигархизации в реестр олигархов не будет включена ни одна фамилия, потому что они сами вернут часть активов государству. В частности, некоторые уже добровольно начали отказываться от скважин.

Как сообщал OBOZREVATEL,Зеленский считает, что украинский бизнес и политика должны функционировать без поддержки и влияния крупного олигархического капитала.

1 июля Верховная Рада приняла законопроект об олигархах в первом чтении.

Кто такой олигарх и его ждет?

Вносить в реестр олигархов в Украине будет СНБО, руководит которым инициатор законопроекта президент Зеленский. По его просьбе уже подсчитали потенциальных олигархов, анонсировав список из 13 человек.

Определять их будут по четырем критериям:

участие в политической жизни,

влияние на СМИ,

состояние от 80 млн долларов,

контроль над одним из товарных рынков.

В реестр олигархов внесут того, кто подпадет под три из четырех критериев. В законопроекте прописано всего две санкции, которые будут применены к ним: