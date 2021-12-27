Данилко за 'очень большие деньги' предлагали стать президентом Украины, – Бацман

Украинский шоумен, продюсер и актер Андрей Данилко, известный под женским сценическим персонажем певицы Верки Сердючки, мог повторить судьбу президента Украины Владимира Зеленского. В 2019 году его "планировали" сделать главой государства, предлагая "большие деньги".

Об этом заявила главный редактор издания "Гордон" Алеся Бацман. Воспоминаниями она поделилась в программе "Хард с Влащенко", которая в том числе транслировалась на YouTube.

"Его (Данилко. – Ред.) уговаривали это сделать, очень многие уговаривали. Приходили от разных сил, партий. Сулили очень больше деньги", – заверила журналист.

Она выразила убеждение, что Андрей Данилко мог стать одним из таких политиков, который смог бы полностью перевернуть "политический ландшафт" страны на то время. Однако артист отказался.

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"Он сказал: "Я хочу сохранить себя". Вот это то, что не удалось Владимиру Зеленскому", – поделилась мнением Бацман.

Также журналист рассказала, что в 2019-м желание баллотироваться в президенты изъявил и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Но, считает она, ему "не хватило смелости и решительности", тогда как Зеленский "пошел и выиграл выборы". Участие же певца в предвыборной гонке, подчеркнула Бацман, тоже могло бы "поломать" остальных кандидатов, соперников.

Отметим, что программа "Хард с Влащенко" доступна в записи на YouTube-канале "Украина 24". Фрагмент разговора о том, как "Данилко мог повторить судьбу Зеленского", смотрите на видео с 21:09 минуты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Андрей Данилко признался, что ему предлагали начать карьеру "политика", но он отказался. По его словам, "это не его территория".