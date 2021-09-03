Операция 'Лондонский мост': Британия обновила план действий в случае смерти королевы Елизаветы II

Правительство Великобритании обновило официальный план действий на случай смерти действующей королевы Елизаветы II. Он включает в себя распоряжения каждому члену королевской семьи и чиновникам.

Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на британские источники. Этой операции дано кодовое название "Лондонский мост", а рассчитана она на 10 дней. Именно сколько времени должно пройти между смертью королевы и ее похоронами.

"Операция под кодовым названием "Лондонский мост" будет проведена для борьбы с массовыми скоплениями и хаосом в поездках. Букингемский дворец передаст информацию о смерти королевы чиновникам, используя кодовую фразу "Лондонский мост разрушен", говорится в документах", – пишет издание.

Видео дня

Премьер-министр будет первым человеком, который узнает о смерти королевы, а этот день между собой будут называть "Днем Д". Он сделает официальное заявление британскому народу. К этому моменту членам королевской семьи будет запрещено комментировать ситуацию.

В течение 10 минут после сообщения будут спущены все национальные флаги, чтобы избежать всеобщего возмущения, а также организуют минуту молчания с военными салютами.

В 18:00 по местному времени премьер-министр проведет аудиенцию с принцем Чарльзом, который станет королем. В это время монархи сообщат по радио и телевидению о смерти Елизаветы II, а также анонсируют ее похороны через 10 дней. В течение следующих 72 часов каждый желающий сможет попрощаться с королевой. После этого ее похоронят в Вестминстерском аббатстве рядом с ее мужем, принцем Филиппом.

Напомним, что сейчас Ее Величество, которая отпраздновала свое 95-летие, чувствует себя отлично и не жалуется на здоровье.

Ранее OBOZREVATEL писал, что королева Елизавета II возглавляет престол уже 68 лет. Ее коронация состоялась 2 июня 1953 года – это была одно из самых масштабных событий XX века.