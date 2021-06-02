Елизавета II стала королевой 68 лет назад: как это было. Фото

Елизавета II возглавляет престол уже 68 лет, она считается самой могущественной монархиней в истории Великобритании. Ее коронация состоялась 2 июня 1953 года – это было одно из самых масштабных событий XX века.

Королева находится на троне дольше всех современных правителей. OBOZREVATEL собрал архивные фото, чтобы вспомнить, как проходила роскошная церемония.

27-летнюю Елизавету II провозгласили королевой 6 февраля 1952 года, в день смерти ее отца Георга VI. После 16 месяцев траура, официальная церемония коронации состоялась 2 июня 1953 года в Лондоне.

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Около 3 миллионов британцев прибыли в Лондон на коронацию Елизаветы II, чтобы выразить уважение молодой королеве.

Торжественная служба в Вестминстерском аббатстве длилась 3 часа. Коронацию впервые за всю историю транслировали по телевидению, это событие мог увидеть каждый желающий.

Свидетелями события стали около 27 миллионов телезрителей и 11 миллионов радиослушателей, а также несколько миллионов британцев, которые наблюдали за королевой вживую.

Елизавета II стала 39 монархом, которого короновали в Вестминстерском аббатстве.

Коронация является религиозным событием, которое символизирует посвящение королевы на пожизненное служение своему народу.

Роскошное королевское платье Елизаветы II было украшено драгоценными камнями – аметистами и бриллиантами – и жемчугом.

Во время торжественной речи королева поклялась милосердно управлять государствами и следовать их законам. Затем она прошла к алтарю, где пообещала выполнять все обещания, которые ранее давала своим подданным.

Изысканная корона весила 1,3 килограмма, ее украсили 2868 бриллиантов, 17 сапфиров, 11 изумрудов и несколько сотен жемчужин. Королева боялась сломать шею и не могла даже наклонить голову, чтобы прочитать свою речь.

Коронационный букет Елизаветы II состоял из белых цветов, которые символизируют все части Великобритании.

Завершился день коронации салютами над рекой Темзой.

В 2016 году Елизавета II стала рекордсменом по продолжительности пребывания на британском престоле. До этого дольше всего правила ее бабушка королева Виктория – 63 года.

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