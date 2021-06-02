Елизавета II стала королевой 68 лет назад: как это было. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Елизавете II в этом году исполнилось 95 лет

Елизавета II возглавляет престол уже 68 лет, она считается самой могущественной монархиней в истории Великобритании. Ее коронация состоялась 2 июня 1953 года – это было одно из самых масштабных событий XX века.

Королева находится на троне дольше всех современных правителей. OBOZREVATEL собрал архивные фото, чтобы вспомнить, как проходила роскошная церемония.

27-летнюю Елизавету II провозгласили королевой 6 февраля 1952 года, в день смерти ее отца Георга VI. После 16 месяцев траура, официальная церемония коронации состоялась 2 июня 1953 года в Лондоне.

Елизавета II выбрала шелковое платье с золотыми нитями, цветами и растениями.
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Около 3 миллионов британцев прибыли в Лондон на коронацию Елизаветы II, чтобы выразить уважение молодой королеве.

Королева Елизавета II возглавляет британский престол 68 лет.

Торжественная служба в Вестминстерском аббатстве длилась 3 часа. Коронацию впервые за всю историю транслировали по телевидению, это событие мог увидеть каждый желающий.

Из государственной казны выделили миллионы фунтов стерлингов на церемонию.

Свидетелями события стали около 27 миллионов телезрителей и 11 миллионов радиослушателей, а также несколько миллионов британцев, которые наблюдали за королевой вживую.

Елизавета II, герцог Эдинбургский и принц Чарльз на балконе Букингемского дворца

Елизавета II стала 39 монархом, которого короновали в Вестминстерском аббатстве.

Елизавета II и принц Филипп были вместе 73 года.

Коронация является религиозным событием, которое символизирует посвящение королевы на пожизненное служение своему народу.

Коронацию Елизаветы II транслировали по телевидению.

Роскошное королевское платье Елизаветы II было украшено драгоценными камнями – аметистами и бриллиантами – и жемчугом.

Королевское платье модельер создавал полгода.

Во время торжественной речи королева поклялась милосердно управлять государствами и следовать их законам. Затем она прошла к алтарю, где пообещала выполнять все обещания, которые ранее давала своим подданным.

Королева Елизавета ІІ правит монархией дольше всех в истории Британии.

Изысканная корона весила 1,3 килограмма, ее украсили 2868 бриллиантов, 17 сапфиров, 11 изумрудов и несколько сотен жемчужин. Королева боялась сломать шею и не могла даже наклонить голову, чтобы прочитать свою речь.

Елизавету II считают одним из самых влиятельных монархов в мире.

Коронационный букет Елизаветы II состоял из белых цветов, которые символизируют все части Великобритании.

Ее величеству было 27 лет, когда она стала королевой.

Завершился день коронации салютами над рекой Темзой.

В праздничной процессии участвовали 16 тысяч человек.

В 2016 году Елизавета II стала рекордсменом по продолжительности пребывания на британском престоле. До этого дольше всего правила ее бабушка королева Виктория – 63 года.

Церемония коронации считается самым грандиозным событием века.

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