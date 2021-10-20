Член набсовета Укрэксимбанка назвала 'конфликтом' войну на Донбассе: украинцы отреагировали

Представитель команды и советник президента Украины, которая является членом Наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк", Виктория Страхова назвала "конфликтом" российско-украинскую войну на Донбассе. Это возмутило украинцев, которые упрекнули ей в неназиванни вещей своими именами.

Соответствующее высказывание женщина оставила на своей странице в Facebook. В частности, в посте о мероприятии в первой соборной мечети Киева "Ар-Рахма" (Милосердие).

"В рамках урегулирования конфликта на Донбассе привлекаем представителей всех конфессий. Поэтому стараюсь исследовать и исламскую культуру и религию", – написала 39-летняя Страхова.

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В комментариях подписчики засыпали ее вопросами, поинтересовавшись, о каком конфликте говорит женщина. Они напомнили: с первых дней и уже как восьмой год события на востоке Украины является ничем иным, как войной, которую развязала страна-агрессор РФ.

"А у кого это конфликт на Донбассе, стыжусь спросить?", "Конфликт? Кто такие мы? И какие конфессии еще приглашены?", "Конфликт?! Серьезно?! Наверное, какой-то религиозный "конфликт", то нужно привлекать религиозные конфессии. Чему вас только в Трускавце учат?", "А может просто банками заниматься? И не лезть в эти вот войны, а то какие-то конфликты выходят", "А что у вас там за конфликт на Донбассе произошел? Не поделили с кем-то дорогу в Горловке? Или, может, поссорились с продавщицей в Луганске? Просто люди заняты росисько-украинской войной, и не в курсе ваших конфликтов, расскажите, интересно", – возмутились пользователи.

Отреагировал на пост Страховой также экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он отметил, что даже международные партнеры Украины открыто называют войну на Донбассе своими именами, однако, к сожалению, не представитель президента нашего государства.

"Это у министра обороны США (Ллойда Остина, который заявил, что именно Россия начала войну на востоке Украины. – Ред.) – война, а в советника президента Украины, представителя украинской делегации в социально-экономической подгруппе Трехсторонней контактной группы Виктории Страховой – "канфликт на Данбассє". И, вы будете "смеяться", но она еще и член Наблюдательного совета того же Укрэксимбанка. Мецгер их всех знает..." – прокомментировал Омелян на своей странице в Facebook.

Родилась 28 июня 1982 года, родной город – Днепр. В 2003-м окончила Днепропетровский государственный университет внутренних дел, получив степень магистра права и диплом с отличием. Имеет более 15 лет профессионального опыта юридической практики и работы на финансовом рынке.

Работала профессиональным консультантом в области финансов и юриспруденции, корпоративным секретарем крупнейшего банка Украины, проектным менеджером реформы финансового сектора проектного офиса Национального совета реформ, эксперт по правовым и регуляторным вопросам в проектах USAID по развитию финансового сектора.

Кроме этого, Страхова работала в крупнейших международных и украинских аграрных и энергетических бизнес-группах – юристом по корпоративным финансам, менеджером по налогам и страхованию, финансовым проектам.

Членом Наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк" стала в июле 2019 года. Является представителем государства от президента Украины, в команде которого отвечает за вопросы банковской деятельности. Бывшая подопечная экс-секретаря СНБО и экс-министра финансов Александра Данилюка.

В феврале 2021 года президент Владимир Зеленский заменил представителя украинской делегации в социально-экономической подгруппе ТКГ. Вместо замглавы ОП Юлии Свириденко он назначил туда советница ОП Викторию Страхову.

Согласно декларации, женщина владеет квартирой на 44,8 кв. м в Киеве и Mini Cooper 2015 года выпуска, стоимостью 722,4 тыс. грн. За 2020-й год в АО "Укрэксимбанк" она получила 2 528 551 грн гонораров и других выплат по гражданско-правовым договорам, а еще 96 511 грн процентов. Кроме этого, 330 777 Страхова задекларировала как проценты и "другое" из разных банков. На банковских счетах у нее более 2,6 млн грн и $120, а также $2000 наличными. С расходов (приобретение) за прошлый год – 450 989 грн.

В профиле на сайте my.рейтинг Виктория Страхова значится как политик, блогер и эксперт.

Напомним: журналисты программы "Схемы" опубликовали полное расследование о государственном Укрэксимбанке. В рамках подготовки к нему журналисты взяли интервью у главы учреждения Евгения Мецгера, которое закончилось нападением на них. Это привело к скандалу, отстранения Мецгера и вручения ему уведомления о подозрении. Известно, что он получил прозвище "банкира, которому звонит Зеленский", а его жена – подруга и кума Елены Кравец с "Квартала 95". Подробнее о нем – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разгорелся скандал из-за украинофобского анекдота Юлии Приваловой – невестки умершего экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса. Женщина написала его под своим фото с мужем на фоне московской Красной площади. В ответ многие крупные украинские сетей магазинов и кафе бойкотировали продукцию ТМ Yaro, принадлежащей женщине.