В Украине объявили бойкот товарам ТМ невестки Кернеса: женщина 'отличилась' украинофобским анекдотом

Невестка умершего экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Юлия Привалова отличилась в сети украинофобским анекдотом, который написала под своим фото с мужем на фоне Красной площади в Москве (РФ). В ответ украинцы объявили бойкот кондитерских изделий торговой марки Yaro, принадлежащей женщине.

Первым об этом написал общественный деятель Сергей Стерненко в Facebook, опубликовав скриншот поста с Instagram предпринимательницы, который она впоследствии удалила. В дальнейшем призыв бойкотировать продукцию ее ТМ распространили другие, и в итоге его поддержал ряд крупных магазинов (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Она ненавидит Украину и любит оккупантов. Выложила фото из Москвы с украинофобским анекдотом. А еще Юля является владелицей ТМ Yaro, в которой продают различную веганскую пищу. Печенье у Юли покупает и перепродает "Сильпо" и "Идеалист", например. И многие другие компании/заведения. Призываю их отказаться от сотрудничества с Приваловой, если они дорожат своей репутацией и уважают Украину", – написал Стерненко, попросив украинцев распространить его пост, "чтобы больше людей знали и не покупали товары Юли".

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На призыв откликнулся волонтер, общественный деятель, основатель и руководитель благотворительного фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега.

"Давайте расскажем девочке свой анекдот в ответ. Посмотрим, кто будет смеяться последним... После начала огласки пост и коммент она затерла. Но остались скрины и воспоминания общих знакомых о том, какая она вата и что постила ранее. Этот залет не первый", – написал он в Facebook.

Также своеобразный флешмоб поддержала руководитель проекта Marketing Media Review (MMR) Екатерина Машевская, а в комментариях под всеми этими постами еще много пользователей сети.

"Основательница комменты затерла, но скрины не горят. На официальных страницах компании закрыты комментарии, остались отзывы Google и кампания против продукции Yaro с праведным гневом набирает обороты. С одной стороны, безрассудство, а с другой – локальный бизнес и много рабочих мест. На вас, как потребителя, ситуация влияет? И конечно же, вопрос к ритейлерам – как они поступят в этой ситуации?" – отреагировала Машевская.

Известно, что, например, интернет-магазин Rozetka первым снял с продажи товары ТМ Yaro после скандала. На это указал глава Комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и связи Александр Данченко. Вслед за этим от продажи продукции этой ТМ отказались также сети супермаркетов "Сильпо" и кафе Idealist.

В компании Приваловой заявили, что не согласны с "рядом обвинений и вирусных информационных атак", заполонивших соцсети. Там извинились "перед теми, чьи чувства были оскорблены", при этом отметив, что представление об их антипатриотичности является "абсолютно ошибочным".

"Мы желаем Украине наиболее цветущего процветания и надеемся и в дальнейшем делать свой посильный вклад в ее развитие. Мы любим Украину", – говорится в ответе на Facebook-странице компании.

Стерненко добавил, что по состоянию на 18 октября на поступок Юлии Приваловой отреагировали следующие компании:

Rozetka полностью убрала из своего сайта товары ТМ Yaro;

"Сильпо" убрали с доставки в Киеве;

продукция исчезла с сайта Winestore;

"Алло" не продает Yaro (указывается, что этой продукции нет в наличии);

в сети кафе Idealist заявила, что прекращают продажу;

в Rocket и Glovo также исчезли товары и доставка из учреждений Yaro (предполагают, что это может быть временным явлением/или обусловленным загруженностью, ведь сами компании никак инцидент не комментировали).

Кто такая Привалова

Юлия Привалова – жена Даниила Привалова, второго сына Кернеса в гражданском браке с Галиной Приваловой. Ее отец – Василий Козак, который является мэром города Сокиряны в Черновицкой области после победы на местных выборах в октябре 2020 года. Брат – нардеп от "Слуги народа" и член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Козак.

Женщина является основательницей и владелицей украинского бренда конфет ТМ Yaro и соответствующего сервиса доставки здорового рациона yaro.ua. Ее муж – предприниматель, пара воспитывает двоих детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардепа Владимира Козака с семьей Кернесов связывают не только родственные связи. Известно, что в конце 2018 года тогда еще будущему депутату от "Слуги народа" перешла достаточно солидная компания по производству соков и пищевых продуктов, которой до того владел средний сын Кернеса.