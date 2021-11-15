Чем закончится история с мигрантами на границе Польши: дипломат озвучил прогноз

Вероятность того, что мигранты с белорусско-польской границы окажутся на границе с Украиной, крайне мала. Евросоюз может принять их при одном условии, которое поставит самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. Идея создания миграционного кризиса в Европе могла принадлежать Лукашенко, а глава страны-агрессора России Владимир Путин лишь поддержал ее, исходя из собственных интересов, – заметил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

По оценкам дипломата, мигранты не будут менять белорусскую границу на украинскую. Это возможно только при принуждении со стороны режима.

"Попытка использовать здесь Украину довольно искусственна. Мигранты вряд ли будут направляться в Украину по собственной воле, придется использовать средства принуждения, чтобы вытолкнуть их на нашу территорию. Они не для того летели в Минск, чтобы оказаться где-то на приграничной с Беларусью территории Украины", – заметил Грищенко.

В этом контексте он добавил, что у Украины нет средств на содержание внешних мигрантов. "Им здесь также будет несладко в силу того, что у нас вообще нет программы поддержки каких-либо внешних мигрантов. У нас не хватает средств для того, чтобы помочь внутренним мигрантам, вынужденным переселенцам", – сказал он.

"Тем не менее, это возможно, поэтому все можно ожидать от того режима, который сегодня контролирует Беларусь. Во многом надо к этому готовиться", – добавил дипломат.

По его мнению, идея операции с мигрантами могла принадлежать Лукашенко. "Сказать, что у Лукашенко не существует собственной фантазии и собственной инициативы было бы преувеличением. Мне кажется, вся эта сделка была разработана в Минске, просто Россия поддерживает своего союзника и пытается использовать ту ситуацию, в которой он оказался".

"Россия думает, что с помощью этого кризиса она решит свои проблемы, в частности, с сертификацией "Северного потока-2". Именно на это и направлена угроза Лукашенко прекратить поставки газа через свою территорию в Европу", – добавил Грищенко.

В то же время он отметил, что этот план вряд ли сработает. Во-первых, потому что в Европе отдают себе отчет, что любое послабление для режима Лукашенко приведет лишь к дальнейшему шантажу. Во-вторых, потому что этот искусственный кризис не сможет повторить масштабы миграционного кризиса 2015 года.

"Кризис 2015 года точно не повторяется. Масштабы не те. Тогда потоки беженцев шли через каналы, которые не контролировались никем, когда это были десятки и сотни тысяч человек. Это несколько отличается от сознательного проекта продажи билетов тем, кто может за это заплатить, долететь и уже после этого пытаться прорваться", – отметил дипломат.

По его прогнозам, ситуация с мигрантами может разрешиться следующим образом. "Евросоюзу все же придется разово принять этих мигрантов при том условии, что прекратится их дополнительная поставка авиационным или любым другим путем из стран Ближнего Востока или через Россию".

В этом контексте Грищенко отметил: "На это в определенной степени и рассчитывает Лукашенко – что все же он выйдет из этого с какой-то договоренностью с Европейским Союзом, какая бы она ни была. Это уже для него будет победа".

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