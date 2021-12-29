Бывшая жена экс-замминистра образования Гарбарука отреагировала на скандал с его эффектной спутницей

Экс-жена Игоря Гарбарука, уволенного с должности заместителя министра образования и науки, Анастасия Матюшевская решила не комментировать критику вокруг его фото. В частности, на котором уже бывший чиновник засветился с эффектной Кристиной Тишкун, которая назвалась его помощницей.

В комментарии УНИАН женщина стала на защиту бывшего. Она подчеркнула, мол, "ничего не знает" о скандале, потому что это не ее задача.

Отметим, что Матюшевская – гештальт-психотерапевт и профессиональный сексолог. Экс-супруга она называет человеком высшей степени профессионализма.

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"Как сексолог и психотерапевт не буду комментировать этот случай, потому что я экс-жена и мать дочери Игоря. Одно скажу: я за него целиком! Он человек чести, достоинства и высшей степени профессионализма", – сказал Матюшевская.

Женщина не стала отвечать на вопрос о том, правильной ли, по ее мнению, была реакция общества на фотографию Гарбарука и Тишкун на официальном мероприятии, где последняя отметилась откровенным нарядом.

Она добавила, что не готова вообще комментировать ситуацию, и посоветовала журналистам опираться на то, что "Игорь Николаевич является человеком чести".

"Я ничего не знаю. Моя задача – быть ему хорошей поддержкой в виде бывшей жены и матерью его ребенка", – повторила женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 декабря в сети распространилось фото с официального мероприятия во Львове, на котором внимание привлекла таинственная брюнетка в платье с половину обнаженной грудью без бюстгальтера. Она стояла между Гарбаруком и мэром города Андреем Садовым.

Речь идет о 27-летнем юристе и владелице строительной компании Кристине Тишкун. За свой откровенный образ женщина мгновенно стала героиней фотожаб в соцсетях. Впоследствии она закрыла доступ к своему Instagram, где первой и выложила упомянутый снимок, а Гарбарук пытался оправдаться за выбор помощницы.