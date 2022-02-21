Будапештский меморандум должен стать главным путем к миру – Юлия Тимошенко

Заявление президента Зеленского в Мюнхене правильное, но его недостаточно. Парламент должен четко прописать последовательность действий в мир – порядок выполнения Минских соглашений в интересах Украины и в отношении Будапешта.

Об этом заявила Глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время заседания Согласительного совета депутатских фракций и групп.

Она одобрительно оценила обращение президента во время Мюнхенской конференции в Будапештский меморандум и подчеркнула необходимость активных действий Верховной Рады в этом вопросе.

"Нам недостаточно только одного заявления президента. Нужно сделать Будапештский меморандум нашим главным путем к миру. Парламент должен обратиться к странам-гарантам, безусловно, кроме страны-агрессора, и четко требовать выполнения предоставленных гарантий", – убеждена Юлия Тимошенко.

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Также, по ее словам, парламент должен официально указать на неприемлемость Минских соглашений в варианте, в котором политические условия предшествуют безопасности.

"Не забывайте, что у нас парламентско-президентская форма правления, поэтому второй документ, который мы должны подготовить, – это директивы парламента о последовательности действий приведения Украины к миру и возобновлении наших территорий. Это значит, что парламент должен четко сказать миру: сначала безопасно вопросы, а затем – политические, не противоречащие интересам, суверенитету и независимости Украины", – добавила лидер "Батьківщини".

В то же время политик призвала депутатов серьезно приступить к решению вопросов противодействия агрессии вместо рассмотрения лоббистских законопроектов: "Мы требуем, чтобы на этой неделе были приняты все необходимые законы, которые усиливают финансирование армии и дают нашим военным оружие и нормальное денежное обеспечение".