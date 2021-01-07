Бродский о контрабанде вакцины в Украине: оппозиция молчит, тоже кололась?

Украинская оппозиция до сих пор не реагирует на информацию о контрабанде вакцины, которой уже могли воспользоваться первые лица государства.

На это обратил внимание глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.

"Наблюдаю за реакцией в стране на вакцинацию контрабасом по 2500 евро. Что вижу: оппозиция молчит – ВО "Батьківщина", ОПЗЖ, "Довіра", "За майбутнє". Что это значит: они тоже кололись, вот с*ки. Все одинаково циничны. Законы дер*мо – на проверку неожиданно не выйти, в стране запрещены проверки. Власть защищает бизнес, а на потребителя (людей), власти начхать", – написал он.

По информации Бродского, недавно в Украину тайно завезли партию вакцины Pfizer. Премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий, недавно получили первую дозу вакцины в клинике пластической хирургии и косметологии "Медиленд", к которой имеет отношение Роман Голдман. Украинскими бенифициарами тайного вакцинирования Бродский назвал нардепа Радуцкого и скандального российско-украинского предпринимателя Павла Фукса.

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