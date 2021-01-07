Бродський про контрабанду вакцини в Україні: опозиція мовчить, теж кололась?

Українська опозиція досі не реагує на інформацію про контрабанду вакцини, якою вже могли скористатися перші особи держави.

На це звернув увагу голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

"Спостерігаю за реакцією в країні на вакцинацію контрабасом по 2500 євро. Що бачу: опозиція мовчить – ВО "Батьківщина", ОПЗЖ, "Довіра", "За майбутнє". Що це означає: вони теж кололися, ось с*ки. Всі однаково цинічні. Закони гі*но – на перевірку несподівано не вийти, в країні заборонені перевірки. Влада захищає бізнес, а на споживача (людей), владі начхати", – написав він.

За інформацією Бродського, недавно в Україну таємно завезли партію вакцини Pfizer. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і ряд народних депутатів, в тому числі і глава профільного медичного комітету ВР Михайло Радуцький, недавно отримали першу дозу вакцини в клініці пластичної хірургії і косметології "Меділенд", до якої має відношення Роман Голдман. Українськими беніфіціарами таємної вакцинації Бродський назвав нардепа Радуцького і скандального російсько-українського підприємця Павла Фукса.

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