Бродский назвал главные вызовы для Зеленского до конца срока: важно не только победить, но и достойно уйти

Для политика президентского уровня важно не только победить на выборах, но и достойно, с честью уйти после окончания срока. А перед действующим президентом Владимиром Зеленским стоит много вызовов в оставшиеся 2,5 года правления.

Об этом пишет в своей статье глава редакционного совета OBOZREVATEL, предприниматель Михаил Бродский. Он напомнил, что предыдущим президентам уйти достойно не удавалось.

"Помните, как по баррикаде Майдана-2004 взобрался на Банковую Виктор Ющенко, и как позорно, поджав хвост уходил оттуда. Именно при нем, герое революции, расцвели многие коррупционные схемы, от "РосУкрЭнерго" до ЕДАПСа с его бланками строгой отчетности. Ющенко – наглядный пример государственного деятеля, жестко деформированного искушениями, своим окружением, а также нежеланием/неспособностью руководить страной", – отметил Бродский.

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Он добавил, что у преемника Ющенко Виктора Януковича был сын Александр (Саша Стоматолог), который де-факто управлял многими процессами в Украине.

"ЕДАПС как индикатор коррумпированности страны, развивался, и казалось уже, что едапсовские голограммы будут печатать даже на туалетной бумаге", – подчеркнул глава редсовета OBOZREVATEL.

В результате Янукович позорно бежал из страны, предварительно вывезя все награбленное.

"По баррикаде второго Майдана в президентский кабинет взобрался Петр Порошенко. Он, конечно, власть никому не делегировал; наоборот, иногда казалось, что руководит даже ЖЕКами и всеми госпредприятими. Но парадокс не в этом: политик, набравший в первом туре более 50-ти процентов голосов избирателей, через 5 лет стал для них разочарованием, проиграв кампанию стендаперу-комику", – выразил мнение Бродский.

По его словам, вместе с президентом Зеленским во власть пришло много "честных лифтеров".

"Например, Давид Арахамия, который на прицепе своей алчности вот уже второй год тянет тот же ЕДАПС, пытаясь запихнуть его в разные дыры. Вот спросите у Арахамии, сколько раз он летал в Эмираты на встречу с собственником ЕДАПСа, беглым Юрием Сидоренко? Я уже слышал версию, что "Девид Браун" даже вмешался в историю с государственным переворотом, "всунув" туда бывшего совладельца ЕДАПСа Василия Грицака, поскольку тот поссорился с Сидоренко", – написал предприниматель.

Он уверен, что 2,5 года пройдут быстро, и Зеленскому уже пора подумать, как он будет уходить с должности: с достоинством и под аплодисменты нации, с поникшей головой или же убегать в женском платье, как сделал в 1918 году министр-председатель Временного правительства России Александр Керенский.

"Сегодня многие источники рассказывают о разрабатываемом сценарии "2-й срок", для чего планируется – вопреки Конституции – поменять очередность выборов: сначала провести президентские, раскрутив рейтинг Зе, а потом на маховике популярности завести в Раду новых лифтеров, кухарок, фотографов и тамаду", – поделился Бродский, добавив, что ему не понятно, почему на это ведется сам Зеленский.

Глава редсовета OBOZREVATEL указал на то, насколько тяжело Зеленскому играть президента, он выглядит уставшим, и как здравый человек, он должен понимать, что второй срок не решит его нынешних проблем, а наоборот – усугубит их.

"Для победы необходимо будет сделать немало шагов, сомнительных, мягко говоря, с точки зрения законности, да и команда сидеть сложа руки не будет, инкассируя полномочия по всем направлениям. По сути, речь идет только об оттягивании неизбежного – завершения каденции и начала активного общения со следователями НАБУ, ГБР, ОГУ и т.д." – считает он.

Бродский предложил политический формат, при котором Зеленский действительно будет "вписан в историю страны большими буквами".

"Во-первых, выдержать обещание и не идти на второй срок и за оставшееся время провести конституционную реформу, основой которой станет идея избрания президента в парламенте с преобразованием страны в де-факто парламентскую республику. Многие демократические государства Европы прошли этот путь, что обеспечило им стабильность и прогрессивное развитие. Не может быть коллективного кучмы, коллективного януковича, парламентская процедура принятия решений подразумевает задействование более демократических механизмов, чем силовая монополия Банковой (в независимости от имени президента)", – заявил предприниматель.

За это потомки действительно скажут Зеленскому спасибо, а украинская политика получит реальный шанс на омоложение настоящими профессионалами и патриотами.

"В рамках конституционной реформы также стоит вернуть украинцам украденную возможность более частой ротации власти. Во всем цивилизованном мире депутатов и президента избирают на 4-ре года, только по 5-7 лет приходят к власти главным образом политики в тоталитарных государствах. В Украине парламентарии избирались тоже на 4 года, но потом им добавили год в качестве взятки", – напомнил Бродский.

Во-вторых, на протяжении 2,5 лет каденции Зеленский может провести несколько качественных реформ в стране, например – системы здравоохранения. Достаточно ввести небольшой медицинский сбор – по типу военного – на уровне 2-3%, и в Украине будут совершенно другие больницы, а врачи перестанут быть нищими попрошайками.

"Да, поначалу кто-то поропщет по этому поводу, но в итоге через время все скажут спасибо. Потому что сегодня медицина полностью описана в народной мудрости, "лікувався задарма – дарма лікувався", – подчеркнул глава редсовета OBOZREVATEL.

По его мнению, непопулярных, то есть полезных, качественных реформ должно быть много.

"Кстати, снижать влияние олигархов на экономику – тоже реформа. Только ее нужно делать чистыми руками. Как говорит древняя мудрость, не стоит бросаться камнями, если у тебя стеклянная крыша", – уточнил Бродский.

Он подытожил, что за 2,5 года можно запустить принципиальные изменения в стране, оздоровить экономику и финансовую систему, позакрывать самые крупные теневые схемы, навести порядок на таможне.

"Можно многое, но тут вопрос в том, готов ли преЗЕдент изменить свое отношение к происходящему: хотелось бы услышать положительный ответ, потому что это 2,5 года жизни нашей страны, наших возможностей и перспектив", – констатировал предприниматель.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 декабря Зеленский выступил в Верховной Раде с посланием к народным депутатам. Обращение было посвящено его 2,5 годам на должности президента.