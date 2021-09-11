Британский профессор сравнил законопроект об олигархах в Украине с 'раскулачиванием'

Старший научный сотрудник Института Гувера Нил Фергюсон считает законопроект об олигархах в Украине опасным. Он сравнил его с "раскулачиванием" во временя СССР.

Об этом Фергюсон заявил на Ялтинской европейской стратегии-2021 (YES), передает "РБК-Украина". Профессор считает, что не стоит принимать законы, которые делят граждан по социальному статусу.

"Это плохая идея относиться к людям по-разному, согласно их социального или имущественного положения", – сказал Фергюсон.

Он напомнил, что во времена СССР использовали такие слова как "кулаки" и к этим людям относились иначе – в соответствии с действующим тогда законом.

Видео дня

Ранее законопроект также раскритиковал шведский экономист Андерс Ослунд. По его словам, эта инициатива напоминает то, что делал президент России Владимир Путин в начале 2000-х годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил за то, чтобы направить законопроект на рассмотрение Венецианской комиссии.