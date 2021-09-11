Оценка Венецианской комиссией 'закона об олигархах' позволит выявить его недостатки, – Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что считает правильным решением передать законопроект о деолигархизации Венецианской комиссии (Европейская комиссия за демократию через право) для заключения, поскольку это позволит учесть в будущем возможные недостатки и разработать качественный закон.

Позицию спикера Верховной Рады Украины по этому вопросу цитирует Іnterfax.

"То, что Венецианская комиссия будет максимально объективной, не вызывает никаких вопросов ни у меня, ни у оппозиции, ни у власти, ни, я уверен, у международного сообщества. Это будет хорошим ещё одним пунктом, который либо подтвердит все наши желания провести такую реформу (деолигархизацию. – Ред.), или, если есть какие-либо недостатки, позволит их учесть в дальнейшем, для того, чтобы законы были максимально качественными, соответствовали Конституции Украины, соответствовали международным принципам. Поэтому я считаю, что это правильное решение", – сказал Разумков на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу.

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Он напомнил, что с просьбой передать законопроект о деолигархизации в Венецианскую комиссию к нему обратились одновременно уполномоченная Верховной Рады по правам человека и четыре парламентские фракции.

"Это первый случай, когда мы увидели полное объединение всех оппозиционных фракций, которые представлены в Верховной Раде, с просьбой к председателю Верховной Рады, направить такой законопроект в Венецианскую комиссию", – подчеркнул Разумков.

Как сообщалось, Верховная Рада 1 июля приняла за основу президентский законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Позже омбудсмен Денисова направила в парламент официальное письмо, в котором указала на несоответствие законопроекта Конституции Украины.

В то же время, народные депутаты в период подготовки законопроекта ко второму чтению зарегистрировали 1257 правок. Среди основных направлений изменений – определение органа, который получит полномочия признавать физлицо олигархом, а также детализация этой процедуры.

10 сентября Разумков направил законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанными с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" за заключением в Венецианскую комиссию.

YES Brainstorming организована Ялтинской европейской стратегией (YES) и фондом Виктора Пинчука.