Канада отказалась от расширения в Украине военной миссии: названа причина

В Министерстве обороны Канады заявили, что не будут направлять дополнительные военные силы в Украину. В государстве считают, что это может спровоцировать российского президента Владимира Путина.

Об этом пишет издание The Globe and Mail. Так, начальник Штаба обороны страны Уэйн Эйри заявил, что расширение присутствия НАТО в Украине подействует не как способ сдержать Путина, а как провокация для него начать активные военные действия на границе с Украиной.

Таким образом, страна решила не расширять свою военную миссию на территории нашего государства. Ранее издание писало, что Канада планирует усилить в Украине миссию Unifier и отправить военных.

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При этом планировалось также направить к Черному морю военный корабль или переместить из Румынии истребители CF-18.

Эйри отметил, что в этом случае "нужно идти по пути дипломатии". Также он заявил, что Украина для Канады является страной номер один по программе обучения военному сотрудничеству.

"Мы должны быть очень осторожны с балансом между сдерживанием и эскалацией, а также с восприятием другой стороны. Вот куда дипломатия обязательно должна привести в таком случае", – отметил он.

На вопрос журналиста, означает ли нежелание Канады отправить дополнительные войска в Украину, что к предупреждениям Путина относятся серьезно, Эйри ответил: "К потенциальным противникам всегда нужно относиться серьезно. Войны начинались из-за возможных просчетов и раньше, на протяжении всей истории".

Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в интервью этому изданию заявил, что США, Великобритания и Канада могли бы направить своих военных к границе с Россией. Это можно сделать в рамках программы обучения в Украине, расширив ее. Он призвал страны не медлить, потому что может быть поздно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце ноября СМИ сообщали, что Канада рассматривает возможность нескольких вариантов военной помощи Украине на фоне угрозы России. Это может быть размещение военных, отправка боевого корабля или опрокидывание истребителей.