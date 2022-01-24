Боррель заявил, что европейские дипломаты и их семьи не собираются уезжать из Украины

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не намерен просить семьи дипломатов в Украине покинуть страну. По его словам, у Евросоюза нет конкретных причин идти на такой шаг.

Также Боррель подчеркнул, что ЕС обсудит с госсекретарем США Энтони Блинкеном решение США о выезде сотрудников из посольства в Киеве. Об этом сообщает Bloomberg.

Высокий представитель ЕС также добавил, что Евросоюз заявит о конкретных мерах тогда, когда это потребуется.

"Госсекретарь Блинкен объяснит нам причины этого решения. Но мы не собираемся делать то же самое, потому что не знаем конкретных причин", – ответил Боррель на вопрос о возможном выезде дипломатов ЕС из Украины.

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Напомним, Великобритания приняла решение отозвать сотрудников посольства в Украине. На такой шаг страна пошла на фоне информации о вторжении Российской Федерации на территорию нашей страны.

Ранее Государственный департамент Соединенных Штатов Америки санкционировал добровольный выезд своих сотрудников из посольства в Киеве, а также обязал уехать членов их семей. Причиной назвали угрозу российских военных действий в Украине. Из-за нее американцам посоветовали не путешествовать и в саму РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве иностранных дел Украины одобрительно относятся к рекомендации Государственного департамента США о добровольном выезде из страны членов семей сотрудников посольства в Киеве и предоставлении такой возможности части самих работников. В ведомстве такое решение называют нормальной практикой, в то же время отмечая, что оно "преждевременно и является проявлением чрезмерной предосторожности".