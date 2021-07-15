Большинство харьковчан уверены, что на выборах победит Терехов

Жители Харькова выразили убеждение, что на выборах мэра победу одержит ныне исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов. Голосование должно состояться 31 октября.

Мнением по этому поводу харьковчане поделились в опросе, который провела социологическая группа "Рейтинг" 3-11 июля. В нем приняли участие 1200 жителей в возрасте от 18 лет.

Так, Терехов стал лидером среди кандидатов на должность мэра Харькова – его поддержали бы 42,9% тех, кто определился с выбором и принял бы участие в голосовании. Кроме этого, 61% считает, что победит именно он.

В общем 62% респондентов заявили, что пойдут на выборы городского головы, еще 19% затрудняются, 7% – возможно, примут участие, а 12% – маловероятно.

Видео дня

Отмечается, что наибольшую готовность принять участие в голосовании выразили старшие респонденты.

Согласно опросу, Терехов пользуется и наибольшим уровнем доверия граждан среди остальных местных политиков. Ему доверяют 54% опрошенных горожан, а 36% не доверяют.

Отметим, что опрос социологи "Рейтинга" проводили методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,8%.

Напомним: переизбранный на третий срок мэром Харькова Геннадий Кернес 17 декабря 2020 года умер от осложнений после COVID-19.

30 марта в Верховной Раде приняли проект постановления №5292 о проведении выборов городского головы Харькова, которые назначили на 31 октября 2021 года. "За" проголосовали 249 парламентариев.

Согласно законодательству, к внеочередным выборам обязанности мэра исполняет секретарь горсовета – Игорь Терехов. Ранее OBOZREVATEL рассказывал, у кого есть шансы занять это кресло после перевыборов и кого поддерживают местные жители.

Как сообщал OBOZREVATEL, и. о. мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что власти не собираются убирать памятник советскому маршалу Жукову в городе. Он подчеркнул, что тот "стоял и будет стоять".