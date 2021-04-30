И.о. мэра Харькова – о декоммунизации: памятник Жукову стоял и будет стоять

Исполняющий обязанности мэра Харькова заявил, что власти не намерены убирать памятник маршалу СССР Георгию Жукову.

В эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" Игорь Терехов отметил, что, по мнению харьковчан, благодаря этому человеку была добыта победа (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В Харькове стоит памятник маршалу Жукову. Харьковчане понимают, что благодаря этому человеку была добыта победа. Есть разные попытки говорить, что он причастен к определенным вещам, что его нужно тоже декоммунизировать. Но история даст свою оценку. Он (памятник) стоял, стоит и будет стоять", – пояснил Терехов.

И.о. мэра добавил, что то же касается и проспекта маршала Жукова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в холле Харьковского горсовета восстановили макет ордена Ленина. После этого полиция начала проверку. Отмечалось, что в действиях чиновников усматривается состав преступления по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК, которая предусматривает от 5 до 10 лет заключения.