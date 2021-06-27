Проживающие в Конча-Заспе чиновники подали в суд: кто выступил против выселения. Видео

В Конча-Заспе несколько жителей начали протестовать против выселения из государственных дач. Всего пока подано восемь исков от 10 человек, среди которых бывшие и нынешние чиновники, судьи.

В то же время на двух арендаторов дирекция дома отдыха Государственного управления делами написала заявление в полицию. Об этом говорится в репортаже "Громадського" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Директор дома отдыха "Конча-Заспа" Александр Гурин уточнил, что они обратились к правоохранителям в отношении бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы и судьи Конституционного суда Александра Литвинова.

Он пояснил, что сын Литвинова оставил после себя уничтоженный номер с "разбитыми стенами", а когда выезжал Бурба, то демонтировал принадлежащее государству оборудование.

И бывший глава ГУР, и судья в свою очередь подали иски против выселения. Также в списке следующие лица:

отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий ,

судья КСУ Игорь Слиденко ,

бывший заместитель руководителя Государственного управления делами Валентин Савицкий,

предпринимательница Ольга Залиско ,

пластический хирург Максим Иванчук ,

народный депутат восьми созывов Ефим Звягильский ,

бывший вице-премьер-министр Владимир Семиноженко ,

бывший глава Верховной Рады Владимир Рыбак.

Кроме того, не хотят выселяться экс-министр угольной промышленности Виктор Тополов и экс-руководитель Одесского рыбного хозяйстваСергей Юрченко. При этом Гурин отметил, что с большинством удалось достичь соглашения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Зеленский поручил провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице, а также анонсировал "большое переселение".

Позднее был обнародован список бывших и нынешних чиновников, проживающих на госдачах.