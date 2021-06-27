Проживающие в Конча-Заспе чиновники подали в суд: кто выступил против выселения. Видео
В Конча-Заспе несколько жителей начали протестовать против выселения из государственных дач. Всего пока подано восемь исков от 10 человек, среди которых бывшие и нынешние чиновники, судьи.
В то же время на двух арендаторов дирекция дома отдыха Государственного управления делами написала заявление в полицию. Об этом говорится в репортаже "Громадського" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Директор дома отдыха "Конча-Заспа" Александр Гурин уточнил, что они обратились к правоохранителям в отношении бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы и судьи Конституционного суда Александра Литвинова.
Он пояснил, что сын Литвинова оставил после себя уничтоженный номер с "разбитыми стенами", а когда выезжал Бурба, то демонтировал принадлежащее государству оборудование.
И бывший глава ГУР, и судья в свою очередь подали иски против выселения. Также в списке следующие лица:
отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий,
судья КСУ Игорь Слиденко,
бывший заместитель руководителя Государственного управления делами Валентин Савицкий,
предпринимательница Ольга Залиско,
пластический хирург Максим Иванчук,
народный депутат восьми созывов Ефим Звягильский,
бывший вице-премьер-министр Владимир Семиноженко,
бывший глава Верховной Рады Владимир Рыбак.
Кроме того, не хотят выселяться экс-министр угольной промышленности Виктор Тополов и экс-руководитель Одесского рыбного хозяйстваСергей Юрченко. При этом Гурин отметил, что с большинством удалось достичь соглашения.
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Зеленский поручил провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице, а также анонсировал "большое переселение".
Позднее был обнародован список бывших и нынешних чиновников, проживающих на госдачах.