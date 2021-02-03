Блокирование телеканалов Медведчука – это шаг вперед к победе в войне с Кремлем, – Билецкий
Лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий поддержал санкции, введенные СНБО против телеканалов, которые являются активами "правой руки" Виктора Медведчука, депутата из фракции "ОПЗЖ" Тараса Козака.
Об этом он заявил в сообщении на своем канале в Telegram. По словам Белецкого, патриотические силы готовы действовать решительно, чтобы навести в стране порядок.
"Хочу предостеречь антиукраинские силы даже не пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине. Мы – ветераны, националисты, активная молодежь – готовы всеми нашими силами помочь государству в случае подобных противоправных действий антиукраинских сил. И готовы действовать решительно, чтобы навести порядок в стране", – написал лидер "Нацкорпуса".
Он предупредил, что любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране встретят решительный ответ националистов.
"Мы как национальное движение полностью поддерживаем решение СНБО о введении санкций в отношении телеканалов Медведчука. И это действительно большой шаг вперед к победе Украины в гибридной войне с Кремлем", – написал Белецкий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Владимир Зеленский указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука Тараса Козака. Ограничительные меры применяются на 5 лет.
Речь идет в частности об аннулировании лицензий принадлежащих ему телеканалов – 112, NewsOne, ZIK.
Также выяснилось, что Украина наложила санкции и на самолеты Медведчука и Козака, которыми политик и его правая рука постоянно пользовались для прямых перелетов в РФ.
СМИ раскрыли основания для санкций против Медведчука и Козака.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отказался поддержать санкции против телеканалов 112, NewsOne, ZIK. Позже он заявил, что такие санкции – это плохо.
Позже Зеленский заявил, что введение санкций против пророссийских каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK было тяжелым, но оправданным решением.