Блокирование телеканалов Медведчука – это шаг вперед к победе в войне с Кремлем, – Билецкий

Лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий поддержал санкции, введенные СНБО против телеканалов, которые являются активами "правой руки" Виктора Медведчука, депутата из фракции "ОПЗЖ" Тараса Козака.

Об этом он заявил в сообщении на своем канале в Telegram. По словам Белецкого, патриотические силы готовы действовать решительно, чтобы навести в стране порядок.

"Хочу предостеречь антиукраинские силы даже не пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине. Мы – ветераны, националисты, активная молодежь – готовы всеми нашими силами помочь государству в случае подобных противоправных действий антиукраинских сил. И готовы действовать решительно, чтобы навести порядок в стране", – написал лидер "Нацкорпуса".

Он предупредил, что любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране встретят решительный ответ националистов.

"Мы как национальное движение полностью поддерживаем решение СНБО о введении санкций в отношении телеканалов Медведчука. И это действительно большой шаг вперед к победе Украины в гибридной войне с Кремлем", – написал Белецкий.

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