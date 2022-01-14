Блинкен рассказал, почему Запад будет защищать Украину от агрессии РФ и какие меры готовятся

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что демократические страны должны решительно защищать Украину перед агрессией Российской Федерации. Это необходимо, среди прочего, для защиты международной безопасности.

Блинкен также выразил надежду, что Россия пойдет по пути дипломатии и диалога. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу MSNBC, стенограмма которого опубликована на сайте Госдепартамента США.

"Это (российская агрессия, — ред.) гораздо шире вопроса, чем об Украине. На карту поставлены некоторые базовые принципы, которые действительно способствуют международному миру и безопасности. К примеру, такие, что какая-то страна не может просто перекроить границы другой силой; одна страна не может диктовать одному из своих соседей и их народам, какую политику им проводить и с кем вступать в альянсы; одно государство не может претендовать на собственную "сферу влияния" – это откат к прошлому веку – и подчинить своей воле своих соседей", — отметил он.

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Блинкен также подчеркнул, что такая тактика подорвет всю международную систему, а другие страны могут начать действовать похожим образом, что со своей стороны приведет к напряжению, конфликтам и войнам.

"Мы хотим этого избежать, а это значит решительно выступать против этого, это значит объединять другие страны, что мы и делали в течение последних двух месяцев, чтобы противостоять этому, чтобы дать понять России, что будут огромные последствия, если она примет участие в этой агрессии", — добавил он.

При этом госсекретарь отметил, что надеется, что РФ пойдет по пути дипломатии и диалога. Запад к этому готов и очень этого ждет, но партнеры Украины готовы и к тому, если этого не произойдет.

Что касается санкций, которые западные партнеры введут против России в случае возможного широкомасштабного вторжения, Блинкен отказался раскрывать детали, но отметил, что это будут серьезные санкции – финансовые, экономические и другие, которые ранее еще не применялись.

"Когда дело доходит до масштабных последствий, это говорю не только я, не только мы. "Большая семерка", ведущие дипломаты мира, собрались вместе и ясно дали понять, что последствия будут огромными. Так поступил и Европейский Союз. Так же поступило и НАТО", — отметил он.

Кроме того, США также рассматривают возможность еще большего укрепления обороны Украины, если это необходимо, а также обороны НАТО.

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