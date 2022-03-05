Блинкен: Путин совершил ужасную ошибку во многих смыслах, украинцы победят, но вопрос в цене победы

Путин допустил ужасную ошибку, напав на Украину. И украинцы обязательно победят в войне, вопрос лишь в том, какой будет цена победы.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Встреча прошла сегодня, 5 марта, на украинско-польской границе.

Как сообщает издание "НВ", Блинкен заверил Кулебу в том, что США продолжат поддерживать Украину, в том числе и в усилении оборонных возможностей страны. В настоящее время в Вашингтоне рассматриваются возможности дальнейшего усиления оборонной поддержки со стороны США.

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Госсекретарь США также акцентировал внимание на мощной волне поддержки Украины, которая прокатилась по миру после вторжения РФ и начала войны.

"Путин совершил ужасную, ужасную ошибку во многих смыслах. Он считал, что Украина не существует как независимое государство. Украинский народ сейчас ежедневно доказывает прямо противоположное. Сила, решительность и целеустремленность украинцев с поддержкой США и всего мира победит. Я говорю это прямо. Я соглашаюсь с министром Кулебой, что вопрос – в цене победы. США настроены приложить максимум усилий, чтобы она была как можно меньшей", - подытожил Блинкен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по оценкам Госдепа США, введенные против РФ санкции отправили российскую экономику в пике. "Экономика России находится в свободном падении, если это план Путина, то он работает", - сформулировал свое видение эффективности санкций Блинкен.