Блинкен: признание Путиным 'Л/ДНР' – выход РФ из Минских соглашений и отказ от всех  обязательств

Признание Москвой "независимости" террористических организаций "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика" означает выход России из Минских соглашений. Кремлевские указы – открытая атака на суверенитет Украины.

С таким заявлением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен после оглашения Владимиром Путиным его скандального решения относительно оккупированных украинских территорий. По мнению американского политика, РФ таким образом отказалась от всех своих обязательств, передает ВВС.

Блинкен призвал все страны не поддерживать Путина и не признавать новые "государства", созданные посредством угрозы или применения силы, а также нарушения обязательств не нарушать границы другого государства".

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Политик сказал, что такой шаг Москвы является еще одним примером "вопиющего неуважения Путина к нормам международного права".

На своей странице в Twitter Блинкен отметил, что признание Кремлем так называемых "ЛДНР" "независимыми" требует быстрого и твердого ответа. "Мы предпримем соответствующие шаги в координации с партнерами", – сказал госсекретарь США.

Напомним, что западные страны отреагировали на решение президент России Владимира Путина признать самопровозглашенные образования "ЛНР" и "ДНР". Все они осудили российского руководство и пообещали ввести санкции против Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге заявил, что Украина официально не признает "независимость" террористических "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе и будет выполнять все свои обязательства перед жителями неподконтрольных территорий.