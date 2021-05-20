Блинкен и Лавров обсудили "украинский вопрос": США готовы ответить на агрессию РФ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Рейкьявике (Исландия) 19 мая обсудили "украинский вопрос".

Бликен выразил "глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимся развертыванием российских военных в Украине и рядом с ней", говорится на сайте американского Государственного департамента.

"Если Россия будет действовать агрессивно против нас, наших партнеров, наших союзников, мы ответим. Мы стремимся к предполагаемым стабильным отношениям с Россией", – цитирует Блинкена CNN.

Кроме того, он заявил об обеспокоенности действиями Кремля в отношении изданий "Голос Америки" и "Свободная Европа/Радио Свобода", признанных в России "иноагентами". Блинкен подчеркнул обеспокоенность здоровьем заключенного оппозиционера Алексея Навального и репрессиями оппозиционных организаций.

"Мы готовы обсудить все вопросы...Мы очень расходимся в оценке международной ситуации и в подходах к ее решению", – ответил Лавров.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, представитель Америки Энтони Блинкен заявил, что если президенты двух стран – Владимир Путин и Джо Байден – "смогут работать вместе, то мир будет безопасным".