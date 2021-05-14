Россия перебросила в Крым войска и тяжелую артиллерию – США в ОБСЕ

В США сообщили, что Россия после заявлений об отводе своих войск, перекинула на территорию временного оккупированного Крыма десантно-штурмовые подразделения, а также бронетехнику и артиллерию.

Об этом во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил и.о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлери, сообщает пресс-служба ведомства.

"С целью дестабилизации Украины и нарушения региональной безопасности Россия годами осуществляет наращивание войск в Крыму. И хотя РФ объявила об отводе своих войск от границы с Украиной, она недавно перекинула в Крым десантно-штурмовые элементы, а также боевые танки Т-72Б3, 120-мм минометы, 122-мм гаубицы, бронированную технику и другое оборудование", – отметила американский дипломат.

Розенсток-Силлери добавила, что РФ незаконно призывают в ряды российской армии молодых людей в Крыму, часть из которых переводят в подразделения ВС РФ, действующих на Донбассе.

Дипломат призвала Россию прекратить репрессии в Крыму и освободить всех украинских политических заключенных.

"Мы призываем Россию прекратить репрессии в Крыму и освободить всех украинских политических заключенных, которых она удерживает. Мы также призываем Россию прекратить милитаризацию и оккупацию Крыма и вывести все свои силы и технику с востока Украины", – подчеркнула Розенсток-Силлери.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле сообщили, что отвод российских войск из оккупированного Крыма и от границ Украины не связан с взаимоотношениями России и США.