Блинкен дал прогноз, когда закончится война в Украине, и призвал давить на режим Путина

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен предположил, что российско-украинская война, скорее всего, закончится не скоро. Он призвал международное сообщество продолжать и усиливать давление на Россию и Путина

Заявление Блинкена приводит издание "Сегодня".

"К сожалению, трагически, ужасно, это возможно не скоро закончится. И поэтому эти усилия, которые мы прилагаем вместе, мы должны поддерживать. Мы должны опираться на них. Мы должны переходить к сути дела", – заявил госсекретарь США.

Он также подчеркнул, что давление на Россию должно сохраняться до тех пор, пока Кремль не уберется со всей территории Украины, а наше государство не восстановит свою территориальную целостность.

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"Мы должны поддерживать это до того времени, пока он не остановится, пока не закончится война, – российские силы уйдут, а украинский народ восстановит свою независимость, суверенитет и территориальную целостность. Мы настроены делать это", – подчеркнул Блинкен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Пентагоне подсчитали, что на территорию Украины Путин уже ввел около 90% из стянутых к украинским границам войск. И ВСУ дают им достойный отпор.

А известный журналист-расследователь Христо Грозев заявил, что, по имеющимся у него данным, РФ практически исчерпала имеющиеся у нее ресурсы для наступления, решающими будут следующие два дня.