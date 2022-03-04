У России заканчиваются ресурсы для наступления, решающими будут следующие два дня – Bellingcat

Шансы на закрытие НАТО неба над Украиной составляют 30%, пусть даже в США убеждены, что это сделать невозможно. А дальнейшее течение войны в Украине определится в ближайшие несколько дней.

Об этом заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в совместном эфире украинских телеканалов.

По его оценкам, до сих пор остается около 30% вероятности, что НАТО в конце концов закроет небо над Украиной, несмотря на то, что сейчас делать это Альянс категорически отказывается. При этом у России практически исчерпаны все ресурсы для наступления, так что решающими для определения дальнейшего хода войны станут следующие два дня.

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"Можно сделать вывод, что реально резервы у них если и не закончились, то закончатся к воскресенью. Поэтому очень важно, что они будут делать в ближайшие 2 дня… Я очень боюсь, что когда они отчитаются о провалах, то они могут намного усилить поведение в ближайшие часы или дни, понимая, что их ожидает крах", – отметил Грозев.

Реагируя на вопрос телеведущей о том, какими инсайдами из Белого Дома может поделиться с украинцами авторитетный журналист, он рассказал, что США введут на следующей неделе беспрецедентные санкции против РФ.

"Я получил от источников предварительные варианты этих санкций – они реально то, чего мы никогда не видели, конкретно даже в отношении президента Путина", – заверил Грозев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в США подсчитали, что 90% российских войск сейчас находятся в Украине. В Пентагоне констатировали: Вооруженные Силы дают им достойный отпор по всем направлениям.

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