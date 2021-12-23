Бизнес с Беларусью и полеты в Крым: всплыли новые данные о владельце самолета, на котором Арахамия летал в Николаев

Самолет, на котором летал на партийный форум глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, принадлежит владельцу компании "Технолог" Игорю Калюжному. Его фирма является официальным дилером нескольких белорусских предприятий.

О коррупционном полете политика пишет Telegram-канал Shadow Anonymous. Компания занимается продажей белорусской сельскохозяйственной техники и запчастей к ней.

"Фирма "Техноторг", которой принадлежит самолет, имеет очень тесные связи с Беларусью (официальный дилер в Украине "Белаза", "Минского тракторного завода", "Гомсельмаша"). Работает в Николаеве уже более 15 лет и занимается продажей белорусской сельхозтехники и запчастей к ней", – сказано в сообщении.

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Также отмечается, что именно тот борт Калюжного, на котором летал Арахамия, выполнял полеты во временно оккупированный Россией Крым.

Кроме того, Telegram-канал пишет, что Арахамия открыто поддерживает Industrial Innovation Group (IIG). Соучредителем IIG и ряда других компаний из орбиты Юрия Сидоренко (бывший ЕДАПС) является Тарьям Матар Мохамед Тарьям.

Эта компания, как уточняется, занимается печатанием украинских паспортов через ООО "Полли-Сервис". А Мохамед Тарьям, кроме поставок электроэнергии из Беларуси, выращивает в Узбекистане промышленный каннабис.

Ранее OBOZREVATEL выяснил, что Арахамия 22 декабря летал в Николаев на партийный форум самолетом Cessna 525A CitationJet CJ2 частной компании QualitAir LLC, который принадлежит Калюжному.

Как уже писал OBOZREVATEL, глава фракции "Слуга народа" не смог ответить на вопрос о том, сколько стоил перелет бизнес-джетом частной компании.