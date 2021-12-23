Арахамия прилетел в Николаев на форум 'Слуги народа' частным самолетом, но не смог назвать за чей счет

Глава фракции "Слуга народа" в парламенте, народный депутат Украина Давид Арахамия в среду, 22 декабря, прилетел на партийный форум в Николаев якобы бизнес-джетом частной компании QualitAir LLC. При этом он не смог ответить на вопрос о том, сколько это стоило.

Об этом пишет издание "Шиповник". Журналист спросила у нардепа, сколько ему обошлось прилететь из Киева в Николаев частным самолетом. Арахамия ответил, что такой вопрос нужно задавать его помощнику.

Между политиком и журналистом произошел такой диалог:

– Нас интересует, сколько вам это обошлось и кто за это платил?

– Это нужно у моего помощника спрашивать. Он занимается.

– Ну вы бизнес-джетом прилетели?

Видео дня

– Я прилетел самолетом.

– То есть сколько это стоит вы не знаете?

– Мой помощник занимается этим вопросом. У меня встречный вопрос, а вас Артем Ильюк на работу официально взял? И сколько платит денег? Сколько сейчас журналисты зарабатывают?

Как выяснили в издании, самолет Cessna 525A CitationJet CJ2 бортовой номер N125BJ вылетел из аэропорта "Жуляны" в 10:59 и приземлился в Николаеве в 11:44.

Арахамия прибыл в город для участия в заседании Николаевской областной организации "Слуги народа". Также нардеп присутствовал на открытии приемного отделение больницы скорой медицинской помощи. Его отремонтировали по президентской программе "Большая стройка". Как утверждают журналисты, он также приглашен на новогодний корпоратив "слуг народа".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арахамия заявил, что у каждого украинца якобы есть ген коррупции в ДНК. Финансовые схемы, взятки и проч., подчеркнул народный депутат, можно наблюдать на всех уровнях.