Арахамия прилетел на форум "Слуг народа" на частном самолете: OBOZREVATEL выяснил, кому принадлежит бизнес-джет

Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия 22 декабря прилетел на партийный форум в Николаев бизнес-джетом Cessna 525A CitationJet CJ2 частной компании QualitAir LLC. Как удалось выяснить из собственных источников, борт принадлежит николаевскому предпринимателю Юрию Калюжному.

Как следудет из данных реестров, Юрий Калюжный владеет группой компаний "Техноторг". Это официальный диллер более 70 заводов-производителей и представляет сельскохозяцственну, автомобильную и строительную технику.

В Николаев из Киева частный джет прилетел вместе с Арахамией, что также подтверждается данным из радаров. В это время в город прибыл только один самолет. Отметим, в Николаеве у Арахамии спросили, сколько стоит его перелет. Тогда он заявил, что " это нужно у моего помощника спрашивать. Он занимается". Аренда такого самолета может обойтись в более пяти тысяч евро за час.

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Отметим, в случае, если Давид Арахамия официально не оплатил свой перелет и не задекларирует его как большие траты, это может быть причиной начала расследования со стороны НАБУ. Если Арахамия воспользовался самолетом Калюжного бесплатно, он, фактически, получил от него неправомерную выгоду. А это может считаться взяткой.

Также стоит отметить, что и Арахамия и Калюжный – уроженцы Николаева. У главы фракции "слуг" в городе могут бысть собственные интересы. Они могли быть связаны старыми связями. OBOZREVATEL публично обращается к Давиду Арахамии и Юрию Калюжному с требованием прокомментировать: действительно ли самолет предоставил николаевский предприниматель, на каких условиях, сколько стоит перелет и задекларирует ли Арахамия такие расходы.

Ранее Арахамия публично признавался: чтобы не декларировав некоторые перелеты их оформляет на свое имя супруга. Однако в случае, если за перелет не заплатила ни супруга, ни сам Арахамия, это может считаться коррупционной выгодой.

К слову, Cessna 525A CitationJet CJ2, которым воспользовался Арахамия, чаще всего летает из Николаева в разные точки Украины и мира, однако всегда возвращается в Николаевский аэропорт.

Арахамия прибыл в город для участия в заседании Николаевской областной организации "Слуги народа". Также нардеп присутствовал на открытии приемного отделение больницы скорой медицинской помощи. Его отремонтировали по президентской программе "Большая стройка". Как утверждают журналисты, Арахамия также приглашен на новогодний корпоратив "слуг народа".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арахамия заявил, что у каждого украинца якобы есть ген коррупции в ДНК. Финансовые схемы, взятки и проч., подчеркнул народный депутат, можно наблюдать на всех уровнях.